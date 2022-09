Patrizia Rossetti, senza troppi giri di parole, ha dimostrato di non temere il giudizio. In queste ore, dopo aver condiviso con gli altri concorrenti alcune indiscrezioni sulla sua vita sessuale, ha affrontato un altro problema che la affligge: la stitichezza.

GF Vip 7, Patrizia Rossetti parla della sua stitichezza: l’ingenuità di non essere ripresa

La Rossetti è convinta che non tutto quello che accade nella Casa verrà mandato in onda durante la diretta su Mediaset Extra, visibile sia in TV che sul sito e sulle app di riferimento. Secondo il suo parere, infatti, ci sono delle scene che vengono tagliate.

In realtà è vero, alcuni momenti vengono deliberatamente censurati dalla regia, ma in genere tutto è ripreso dalle telecamere e ogni cosa che viene detta è ascoltata dagli utenti del web.

Le parole di Patrizia Rossetti sulla sua stitichezza

Proprio in occasione della sua confessione, riguardante i suoi problemi di stitichezza, gli spettatori hanno ascoltato le sue parole: “Di solito non le mandano. Sono cose normali, eh. Come si parlava prima, quando uno mi dice “Ma tu non le fai?”. Mia nonna ha sempre detto che trattenere l’aria è sbagliatissimo.

Certo, non lo fai in pubblico perchè siamo persone perbene e dunque non si fa, ma se dovesse capitare…siamo umani”.

Infine, ha aggiunto: “Non ho mai sentito che uno va in bagno e fa violette. Magari, capito?”

