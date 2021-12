Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Maria Monsè ha perso al televoto, lasciando la Casa dopo solo tre settimane dal suo ingresso.

GF Vip, Maria Monsè eliminata al televoto per lo 0,1%

Nella serata di lunedì 13 dicembre, nel corso della 27esima puntata dei Grande Fratello Vip, l’attrice Maria Monsè è stata eliminata al televoto.

La donna, infatti, è stata battuta per uno 0,1% appena e, di conseguenza, è stata costretta ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

Maria Monsè, che aveva già partecipato al reality show nel 2018, è uscita dalla Casa dopo appena tre settimane dal suo ingresso, superando il precedente record fissato a due settimane di permanenza.

L’eliminazione dell’attrice, salvata la scorsa settimana dall’immunità che le era stata conferita dalle opinioniste, si è resa inevitabile nonostante l’impegno di Perla Maria.

A trionfare, infatti, sono stati i concorrenti che hanno fatto il proprio ingresso nel reality a settembreossia Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisa, Sophie Codegoni e Francesca Cipriani.

L’ultimo round nomination e le ultime votazioni volte a stabilire chi dovesse restare nella Casa hanno dato i seguenti risultati:

Sophie Codegoni , 23,4%;

, 23,4%; Miriana Trevisan , 18,9%;

, 18,9%; Gianmaria Antinolfi , 16,6%;

, 16,6%; Carmen Russo , 14%;

, 14%; Francesca Cipriani , 13,6%;

, 13,6%; Maria Monsè, 13,5%.

L’eliminazione dell’attrice, tuttavia, risulta essere particolarmente ironica in virtù del fatto che la sua sconfitta è stata determinata dalla preferenza dello 0,1% espressa nei confronti di Francesca Cipriani. La showgirl, infatti, nella medesima puntata che ha visto Maria Monsè abbandonare la Casa ha annunciato di ritirarsi dal reality.

GF Vip, Maria Monsè eliminata al televoto per lo 0,1%: il sostegno della figlia Perla Maria

A sostegno di Maria Monsè, era intervenuta la figlia dell’attrice, Pela Maria, che aveva provato a supportare la permanenza della madre al Grande Fratello Vip contattando alcuni fandom di Soleil Sorge.

In questo contesto, infatti, la figlia dell’attrice aveva scritto il seguente messaggio: “Ciao sono Perla la figlia di Maria Monsè, visto il rapporto bellissimo di mamma e Soleil molte vostre fan page stanno sostenendo mamma in questo televoto, posso chiedere anche a te di supportare mamma in questo televoto per fargli continuare questa sua esperienza anche accanto a Soleil che le dà molta forza. Grazie Perla”.