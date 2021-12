GF Vip, Sophie consola Soleil: Gianmaria sbotta

Sophie Codegoni ha consolato Soleil Sorge, visibilmente sconvolta dopo la squalifica improvvisa di Alex Belli dal programma. Gianmaria Antinolfi non l’ha presa affatto bene.

Sophie Codegoni consola Soleil Sorge

Nella casa del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni ha finito per consolare la sua “acerrima nemica” Soleil Sorge dopo l’addio di Belli al reality show.

Gianmaria Antinolfi non ha apprezzato il suo comportamento nei confronti di Soleil e si è sentito ignorato e escluso: “Ci sono rimasto veramente male. Sono entrato là dentro, comunque, a prendere una decisione. Sono uscito da là dentro, c’erano tutti, non c’era lei. (…) Umanamente, io ti avrei aspettato lì fuori. Lascia stare Soleil. E’ una che ti ha distrutto fino ad adesso e continuerà a farlo ogni volta che ne avrà la possibilità.

Se fosse andata là dentro, l’avrei aspettata lì. A meno che non fosse successo qualcosa ad Aldo o ad un mio amico. Non certo sarei andato per Alex, ok? La coerenza“, ha tuonato contro l’ex tronista parlando con Jessica.

Sophie Codegoni: lo sfogo di Gianmaria con Miriana

Più tardi Gianmaria si è confrontato anche con Miriana Trevisan in merito al comportamento di Sophie nei suoi confronti, e ha detto: “E’ riuscita a rovinarmi un momento bello.

(…) Ti senti di andare a consolare una persona che ti ha fatto tutto questo? Fai quello che vuoi tu. Sono scelte tue, ok? Se dici determinate cose poi agisci di conseguenza, come sto facendo io (…) Le piccole cose fanno la differenza, secondo me“, ha dichiarato l’imprenditore trovando il consenso di Miriana.

Sophie Codegoni: il confronto

Nella casa del GF Vip Gianmaria Antinolfi ha deciso di affrontare Sophie Codegoni che, invece, sarebbe stata di tutt’altro avviso. “Se tu dici ‘dovevo essere io la tua priorità in quel momento” dico no. (…) Io do la priorità ad una persona che sta male rispetto ad una persona che sta continuando un percorso esattamente come prima e non sta facendo niente di speciale. Io lo sapevo. Preferisco allora consolare un attimo una persona che è qui, per terra in ginocchio, a singhiozzare. Scusami, mi si spezzava il cuore a guardarla. Me lo sentivo proprio di andare a chiederle come stai. Tornassi indietro lo rifarei“, ha dichiarato l’ex tronista, evidentemente convinta della correttezza delle sue azioni.