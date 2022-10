L’ex gieffina Lulù Selassiè ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla rottura con Manuel Bortuzzo durante la sua partecipazione al programma radiofonico Turchesando.

La love story tra la principessa etiope Lulù Selassié e il nuotatore Manuel Bortuzzo ha tenuto banco durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip tra polemiche, incomprensioni e grandi gesti d’amore.

Partita come una relazione tormentata con l’atleta che non sembrava ricambiare del tutto i sentimenti dell’ex gieffina, la coppia si è consolidata con il tempo all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Finito il reality, i due ex gieffini sembravano essere pronti a cominciare la loro vita insieme e andare a convivere. Poco dopo la concluse dello show datata 14 marzo 2022, tuttavia, Bortuzzo ha annunciato la rottura diramando un comunicato ufficiale all’ANSA, all’insaputa della compagna.

A distanza di alcuni mesi, mentre il nuotatore sembra essersi rifatto una vita, Lulù ha deciso di commentare la rottura mentre era ospite insieme alla sorella e vincitrice del GF Vip 6 Jessica a Turchesando.

In occasione della sua partecipazione al programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi, infatti, la ragazza ha dichiarato:

Diciamo che dopo quel momento sono stata ovviamente – perché dopo la fine di un amore si soffre – male, però nel mio silenzio, ecco. Sui social in generale non mi è mai piaciuto dare la mia tristezza. Più la mia allegria. Perché alla fine i problemi tutti ce li hanno. Sono rimasta sempre me stessa. Perché giustamente quando credi in un amore poi ovvio che è una delusione grandissima quando finisce. Comunque gli voglio bene e gli auguro il meglio dalla vita. È una persona bellissima. E io con lui sono stata benissimo. Purtroppo non ci siamo né sentiti né rivisti. Mi piacerebbe. Anche in totale serenità, in amicizia. Soprattutto perché si sono condivise cose speciali e forti. Un amore così unico e forte… poi è brutto rimanere senza parlare. Fino adesso è stato l’amore più grande della mia vita. Non gli ho mai proposto di vederci, diciamo… possiamo farlo adesso in diretta? Va bene (ride, ndr). Batti un colpo se ci sei.