Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha fatto un’inaspettata confessione su Alex Belli che, a quanto pare, le avrebbe proposto di avere un rapporto a tre con lui e Delia Duran.

Alex Belli: la proposta a Antonella Fiordelisi

Alex Belli è tornato a far parlare di sé a causa di una proposta che avrebbe fatto alla modella e schermitrice Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del GF Vip.

A quanto pare Belli le avrebbe chiesto di avere un rapporto intimo con lui e sua moglie, Delia Duran, che da tempo fanno discutere per via delle loro affermazioni sull’amore “libero”.

“Mi ha proposto una cosa a tre, gli ho detto di no. È vero, non ho problemi a dirlo. Con Delia. Sono bravissimi, però. Sono simpaticissimi, divertenti. Loro hanno un amore. Lo sai, no? Gli ho detto che non sono mai stata con una donna.

Quando vorrò stare con una donna gli farò sapere”, ha dichiarato Antonella, svelando dunque di aver declinato l’offerta a lei fatta da Belli. In tanti si chiedono se l’attore interverrà in merito alla vicenda e se conferà quanto dichiarato dalla Fiordelisi che, nella casa del GF Vip, sembra aver stabilito un’intesa con Edoardo Donnamaria.

Antonella e Edoardo

Nella casa del GF Vip Antonella Fiordelisi si è pericolosamente avvicinata a Edoardo Donnamaria e in tanti credono che i due possano formare la coppia di questa nuova edizione del programma.

Antonella non ha nascosto la sua attrazione per Edoardo e i due sono diventati praticamente inseparabili all’interno della Casa.