Mini borsa da 40mila euro al Grande Fratello Vip per Sonia Bruganelli: ad accendere un faro sul costoso accessorio è stato il conduttore Alfonso Signorini.

GF Vip, la borsa da 40 mila euro di Sonia Bruganelli

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip trasmessa nella serata di sabato 17 dicembre, Alfonso Signorini ha veicolato l’attenzione del pubblico sul particolare accessorio sfoggiato dall’opinionista Sonia Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha sfoggiato una mini bag di Hermes.

Nel mettere in evidenza l’accessoria, il conduttore del reality targato Mediaset ha esclamato: “Scusate, non so se Pollacci può riprendere questo oscuro oggetto del desiderio. Una minibag di Hermes, lo diciamo. La sognano tutte le donne. Come hai fatto ad averla? Sai che ci vogliono due anni di prenotazione per averla. Sembra la borsetta delle bambole”.

“È un regalo di mio marito Paolo”

L’opinionista, sollecitata dal conduttore, ha spiegato che la borsa è stata un regalo del marito. “Ho fatto una sorta di gioco con mio marito. Gli ho detto che era per le bambine e pensava che fosse un giocattolo. Non si è più ripreso”, ha ammesso la Bruganelli.

Le parole della donna sono state accolte in studio con un forte applauso. Intanto, in molti si sono questi quale fosse il costo della borsetta.

Controllando online, il costo della mini bag di Hermes si aggira intorno ai 40 mila euro. La moglie di Bonolis, quindi, come già accaduto in molteplici altre circostanza, non ha perso l’occasione di ostentare e ribadire la sua enorme fortuna.