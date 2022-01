Nuovo scivolone al GF Vip: ancora una volta è Katia Ricciarelli a metterlo a segno. La soprano ha insultato Jessica Selassié e i fan della principessa etiope hanno chiesto a gran voce la sua squalifica.

GF Vip: Katia insulta Jessica

Da oltre 4 mesi, Katia Ricciarelli è una concorrente del GF Vip.

Personaggio piuttosto discusso, un po’ come sono state Alda D’Eusanio e la contessa Patrizia De Blanck, anche la soprano ha riscosso e continua a riscuotere diverse antipatie. Il merito, se così possiamo definirlo, è della sua lingua pungente. Spesso, Katia si è lasciata andare a commenti fuori luogo, che hanno fatto infuriare i diretti interessati e quanti, da casa, li sostengono. Nelle ultime ore, la Ricciarelli, probabilmente senza neanche accorgersene, ha insultato Jessica Selassié.

La principessa etiope, che quando è entrata al GF Vip era pressoché una sconosciuta, è riuscita a farsi amare e adesso sono tantissimi quelli che fanno il tifo per lei. E’ proprio per questo che, quando hanno sentito il termine che la soprano ha utilizzato per descriverla, si sono infuriati, chiedendo la sua squalifica immediata.

GF Vip, Katia insulta Jessica: le parole

La gaffe di Katia è andata in scena durante la cena.

Tutti i “Vipponi” erano a tavola e la soprano sedeva accanto all’amica Soleil Sorge. Ad un certo punto, il GF Vip ha mandato l’audio del TikTok di Sfera Ebbasta con Marracash, Guè, Paky e Geolier. Jessica, appena ha sentito la musica, si è alzata e ha iniziato a ballare in modo un tantino provocante. La Ricciarelli ha sgranato gli occhi, si è girata verso Soleil e ha esclamato:

“Che mig****a!”.

Katia e Soleil si sono guardate e sono scoppiate a ridere. Molto probabilmente, è bene sottolinearlo, la soprano non si è neanche resa conto della parola che ha pronunciato. Nonostante tutto, i fan non l’hanno giustificata e si sono immediatamente scagliati contro di lei, chiedendo a gran voce la sua cacciata.

GF Vip, Katia insulta Jessica: fan infuriati

Anche se Jessica non ha sentito l’insulto di Katia, i suoi fan hanno immediatamente condiviso sui social il video incriminato. Tra i tanti commenti piovuti su Twitter si legge: “Ne ha per tutti, è una vergogna, un esempio a dir poco pessimo ed è altrettanto vergognoso che non vengano presi provvedimenti” oppure “No vabbè, queste due continuano e il GF Vip non dice nulla, ma che schifo quest’anno con queste persone protette e raccomandate” o ancora “Katia sei vergognosa, squallida. Basta difendere l’indifendibile: Katia fai veramente schifo, non ho parole che il GF continua a difenderla, no comment“. I fan, quasi in massa, chiedono ai parenti della Selassié di prendere la situazione in mano e querelare la Ricciarelli. Alfonso Signorini e il suo staff, nel corso della prossima puntata del reality più spiato d’Italia, prenderanno qualche provvedimento nei suoi confronti? Molto probabilmente no, d’altronde questa è l’edizione dedicata all’abolizione del politicamente corretto.