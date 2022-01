Nelle ultime ore, Miriana Trevisan ha sganciato una frecciatina a Katia Ricciarelli. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai, parlando con alcuni concorrenti del GF Vip, ha apostrofato la soprano con il termine “anziana“, parola che l’ex moglie di Pippo Baudo ha dimostrato più volte di non gradire.

GF Vip: Miriana lancia una frecciatina a Katia

Fin dall’inizio del GF Vip, il rapporto tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli è stato decisamente altalenante. Nel corso delle prime settimane di convivenza si sono confidate spesso, quasi fossero madre e figlia. Poi, quando la showgirl si è avvicinata a Nicola Pisu, la soprano ha preso a giudicarla in modo poco felice. Ha commentato con parole aspre il suo essere madre e Miriana è finita più volte in lacrime. A questo punto, il legame tra loro è apparso rovinato per sempre.

Le due “Vippone” hanno continuato a litigare, lasciandosi scappare parole pesanti.

A mettere fine alle discussioni è stato Pago, ex marito della Trevisan, che, per proteggere il figlio Nicola, ha deciso di diffidare la Ricciarelli. Quest’ultima, da qualche settimana a questa parte, non può più parlare della coinquilina e del suo essere madre. Katia, pur non gradendo la cosa, ha accettato le direttive di Alfonso Signorini ed è tornata a mostrarsi pacata.

Nelle ultime ore, però, la Trevisan ha sganciato una pesante frecciatina alla soprano e la lite potrebbe riaccendersi proprio nel corso della prossima diretta del GF Vip.

GF Vip, Miriana e la frecciatina a Katia: le parole

Facendo le carte a Davide Silvestri e Jessica Selassié, ovviamente con tono ironico, Miriana ha tuonato:

“C’è un’anziana qui dentro che rompe spesso le balle e come se le rompe [ride] però almeno ci insegna tante cose”.

L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai, è bene sottolinearlo, stava facendo i tarocchi con le carte del Mercante in Fiera, peranto è chiaro il suo voler giocare un po’. Non ha detto nulla di grave, sia chiaro, ma Katia, davanti alla parola “anziana“, potrebbe davvero perdere le staffe. Non a caso, Davide e Jessica si sono scambiati uno sguardo di terrore. E’ altresì vero, che la showgirl ha riconosciuto l’importanza degli insegnamenti della Ricciarelli, motivo che potrebbe spingere la soprano a prendere in modo leggero la sua frecciatina.

GF Vip, Miriana: come reagirà Katia alla frecciatina?

Se Alfonso Signorini dovesse mostrare la lettura dei tarocchi a Katia, come reagirebbe la soprano? Considerando che davanti al termine “vecchietta” detto da Davide e Barù ha fatto il putiferio, anche con Miriana potrebbe dare il peggio di sé. C’è da dire che il conduttore del GF Vip, onde evitare diffide o querele, potrebbe anche decidere di non mettere al corrente la Ricciarelli sulla frecciatina della Trevisan. Per scoprire se scoppierà l’ennesima lite al vetriolo, non possiamo fare altro che attendere la prossima messa in onda del reality più spiato d’Italia, fissata per venerdì 28 gennaio 2022.