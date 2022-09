Ginevra Lamborghini è stata accusata di omofobia da alcuni utenti in rete.

Ginevra Lamborghini è stata accusata di omofobia e ha finito per scatenare una bufera in rete a causa di un’affermazione da lei fatta al GF Vip.

Ginevra Lamborghini accusata di omofobia

Una frase detta da Ginevra Lamborghini al GF Vip 6 ha scatenato una bufera in rete e in tanti hanno accusato la sorella di Elettra Lamborghini di omofobia. Il concorrente Attilio Romita ha detto di adorare i finocchi ed ha chiesto di comprarne di più e a quel punto Ginevra ha chiosato: “Ah oddio in questa casa un paio ce ne sono di finocchi“.

I social si sono divisi tra utenti infuriati e che ne hanno chiesta l’immediata squalifica e chi, invece, ha preso le sue difese. “Vado a dormire sperando di svegliarmi in pieno over party per l’uscita omofoba”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Vedere questi uomini ridere di una battuta omofoba fa quasi più schifo della Lamborghini che l’ha detta”. E ancora: “Le parole di Ginevra mi hanno toccato turbando la mia sensibilità e aprendo vecchie ferite mai guarite.

Richiediamo insieme la squalifica”.

Nella casa del GF Vip Ginevra Lamborghini si è attirata contro alcune critiche anche per aver fatto per la prima volta coming out, svelando che a lei piacciano sia gli uomini che le donne. Tra i tanti che l’hanno criticata vi è stata anche l’ex gieffina e modella Dayane Mello.