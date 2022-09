Ginevra Lamborghini, sorella della più celebre Elettra, nel corso di questi primi tre giorni di permanenza nella Casa avrebbe già condiviso molte informazioni sulla sua vita. Ha infatti raccontato del rapporto difficile che avrebbe con la sorella e del suo trasferimento in Cina, includendo dettagli sul suo passato sentimentale.

In quest’ultimo argomento, ha poi confidato due relazioni con due donne.

GF Vip 7, Ginevra Lamborghini fa coming out sulla sua bisessualità: le sue parole

Ginevra Lamborghini, parlando della sua storia con una donna, ha dichiarato: “A me piaceva e per questo mi sono lasciata andare, però lei non se la viveva bene. Questa cosa le smuoveva dei disagi. Quando ci vedevamo partivano dei gran limoni e delle gran palpate, ma quando si doveva concludere no.

Dopo un po’ c’è arrivata ed è stato molto bello, ma penso abbia mantenuto del riserbo. Probabilmente sensi di colpa. Io non ero innamorata di lei ma avevamo una grande sintonia mentale, chimica ed intesa. Poi ho capito che lei aveva troppi problemi e per questo ho preferito interrompere per non rendere tossica la storia”.

Infine, conclude: “Non ci sentiamo più, ma se ci vediamo adesso lei è tranquilla”.

Ginevra Lamborghini ammette che le piacciono molto le donne

La Lamborghini ha anche raccontato di un altro flirt con una donna, che è stato vissuto con maggiore serenità: “A me piacciono davvero le donne”, ha poi detto.

Si tratta di un coming out a tutti gli effetti, una similitudine che la associa alla sorella Elettra: anche lei, in svariate occasioni, aveva confessato che le piacessero le donne.