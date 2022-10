GF Vip, Edoardo Donnamaria: “Avevo un gemello”

Nella casa del GF Vip 7 Edoardo Donnamaria ha svelato a Antonella Fiordelisi un retroscena inedito sulla sua vita privata.

Edoardo Donnamaria: la confessione al GF Vip

Nella casa del GF Vip 7 Edoardo Donnamaria ha fatto una confessione inedita sulla sua vita privata e ha rivelato a Antonella Fiordelisi che avrebbe avuto un fratello gemello, che però non è mai nato.

“Lo sai che io avevo un gemello? Nella pancia. Eh non te l’ho detto, non è nato però”, ha dichiarato Edoardo Donnamaria che, nella casa del reality show, si sta aprendo sempre di più con gli altri concorrenti.

Il rapporto con Antonella Fiordelisi

In particolare Edoardo sembra aver instaurato uno splendido rapporto con Antonella Fiordelisi e le ha recentemente confessato i suoi sentimenti. In tanti credono che i due potrebbero formare la prima coppia di questa edizione del reality show, ma al momento sulla questione non vi sono certezze.

“Non è amore, cosa c’entra l’amore? Quello si costruisce, mica nasce così in una settimana.

Ma chi ha mai detto di essere innamorato! Mi piace, sto bene con lei”, ha dichiarato Edoardo Donnamaria sul conto dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, e ancora: “Non c’è una cosa di lei che mi dà fastidio, non so come dirlo. Non ho dubbi che ci sia un sentimento”.

Nelle ultime ore il settimanale Chi ha anche lanciato uno scoop sul conto di Antonella svelando che, durante l’estate, avrebbe avuto una liaison con il conduttore Massimo Giletti.