Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli stanno vivendo un momento di estrema serenità. Negli ultimi giorni sono tornati a dormire insieme e Martina Nasoni, entrata al GF Vip da poco, non ha reagito per niente bene.

GF Vip, Daniele dorme con Oriana: la reazione di Martina

Dopo aver vissuto settimane turbolente, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembrano aver trovato finalmente un equilibrio. L’ingresso di Martina Nasoni al GF Vip li aveva inizialmente destabilizzati, ma il Vippone ha preso le distanze ben presto da quel sentimento che aveva sbandierato in favore di telecamere. Non solo, Daniele è tornato anche a dormire con Oriana e Martina, com’era prevedibile, non ha per niente reagito bene.

Daniele in intimità con Oriana: Martina delusa

Daniele e Oriana si sono messi a letto insieme e le coperte hanno iniziato a muoversi in modo parecchio strano. I due si sono lasciati andare a qualche momento di intimità e Martina non ha potuto fare a meno di osservare la scena. La Nasoni ha seguito tutto di nascosto, poi, visibilmente delusa, si è allontanata.

GF Vip: Martina Nasoni in lacrime

Martina è scoppiata in lacrime e si è allontanta dal letto dove Daniele e Oriana si stavano concedendo qualche momento di intimità.

La reazione della Nasoni ha colpito i fan, soprattutto perché è apparso chiaro che il suo scappare da quella situazione mirava a non attirare critiche.