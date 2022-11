GF Vip: Oriana interessata anche a Nikita

Dopo aver dichiarato di essere interessata a Daniele Dal Moro e a tutti i maschietti fisicati del GF Vip, Oriana Marzoli ha espresso parole di apprezzamento anche su Nikita Pelizon.

Oriana Marzoli è entrata al GF Vip da pochi giorni, ma ha già attirato l’attenzione dei telespettatori.

Avendo già partecipato a quasi tutti i reality della Spagna, la modella e influencer sa bene quali sono le dinamiche acchiappa fan. Non a caso, dopo essersi detta interessata a Daniele Dal Moro e a tutti i ragazzi fisicati della Casa, ha espresso apprezzamento anche nei riguardi di Nikita Pelizon.

Parlando con la stessa Nikita e Luciano Punzo, Oriana si è concentrata sull’ultima doccia fatta dalla Pelizon.

La Marzoli ha dichiarato:

“Io sono etero, per tu… hai il cu*o che somiglia al mio, però rispetto a me sei più alta. Il tuo è bellissimo. Così lo abbiamo solo noi due. Nessun’altra, te lo devo dire. Sarah ha un bel lato B, ma non è molto allenato secondo me. Il tuo sì, invece. Per questo appena ti ho vista ho detto ‘che bel corspo che ha’”.