Nella casa del GF Vip ci sono stati alti e bassi tra Carolina Marconi e Sofia Giaele e benché le due si siano chiarite, la Marconi ha mandato in nomination la sua collega e ha svelato alcuni retroscena sul suo matrimonio.

Carolina Marconi e Sofia Giaele: il retroscena sul matrimonio

Carolina Marconi e Sofia Giaele hanno avuto un battibecco al GF Vip quando la prima ha accusato la seconda di avere un matrimonio soltanto per convenienza. Sofia Giaele, che vedrebbe suo marito soltanto per 6 mesi l’anno, ha confessato infatti di volere un rapporto “aperto” e di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne. Quando lei e Carolina si sono chiarite, Sofia Giaele le ha anche rivelato che il rapporto con il marito non sarebbe tutto rose e fiori e che forse anche per questo lei avrebbe cercato la serenità in altre relazioni.

Carolina ha dunque deciso di mandare la sua coinquilina in nomination: “Allora io nomino sempre Giaele. Nomino perché anche se ci siamo chiarite lei mi ha raccontato che il marito soffre tanto della situazione che hanno. Quindi non mi sembra tanto amore libero questa cosa”, ha affermato.

Le due troveranno il modo di chiarirsi ulteriormente nella casa del GF Vip? I fan del programma sono impazienti di saperne di più.