Antonino Spinalbese sta facendo la sua prima esperienza in tv come concorrente del GF Vip e ha parlato del suo amore per la figlia, Luna Marì, e della sua rottura da Belen.

Antonino Spinalbese: l’amore per la figlia

Belen e Antonino Spinalbese sono stati legati per circa un anno e, dopo appena 5 mesi di relazione, hanno annunciato pubblicamente l’arrivo della loro prima figlia, Luna Marì.

Due mesi dopo la nascita della bambina i due si sono detti addio e oggi la bambina abita con sua madre (che nel frattempo è tornata con l’ex marito, Stefano De Martino) e suo fratello Santiago. Antonino ha confessato al GF Vip di non rinnegare nulla della sua storia con la bella argentina, che sarebbe naufragata per via della diversità dei loro mondi. L’hair stylist è anche tornato a ribadire tutto il suo amore per la figlia Luna Marì, che sarebbe il suo unico “punto debole”.

“Luna Marì è la mia vita, la donna che amerò per sempre”, ha confessato l’hair stylist, e ancora: “Sarà lei che mi mancherà, è il mio punto debole”.

In merito alla rottura da Belen Antonino ha invece affermato: “Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia.

Le storie finiscono, ma abbiamo cercato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia, Luna Marì, che è la mia ancora per tutto e il lato positivo in ogni cosa”.