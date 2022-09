GF Vip, Antonino loda Belen: “Lei è stata brava”

Antonino Spinalbese ha lodato la sua ex, Belen Rodriguez, per il suo comportamento dopo la loro separazione.

A sorpresa al Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese ha riservato le lodi per la sua ex, Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì.

Antonino Spinalbese: le lodi a Belen

Antonino Spinalbese ha svelato alcuni retroscena inediti sulla sua separazione da Belen Rodriguez, avvenuta appena due mesi dopo la nascita della figlia Luna Marì.

All’interno della casa del GF Vip lo spezzino ha rivelato che la showgirl sarebbe stata brava a far sì che mantenessero un rapporto – per il bene della figlia – pur decidendo di vivere vite separate.

“È la madre di mia figlia e… guarda è difficile, perché comunque le cose non sono andate. Grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla. Sono riuscito ad avere dei rapporti anche grazie a lei, è stata brava.

È stata lei a fare il primo passo per riappacificare, io sono stato sfuggente come sempre. Io spero che loro due siano come lei desiderava quando abbiamo scelto di avere una figlia”, ha confessato.

In tanti sui social hanno apprezzato le parole di Antonino che, al suo ingresso nella casa del reality show, era sembrato piuttosto sfuggente in merito all’argomento. Belen avrà apprezzato le sue parole nei suoi confronti? Per adesso la showgirl ha preferito non commentare.