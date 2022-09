I fan del GF Vip non hanno apprezzato le parole spese da Antonino Spinalbese sul conto della sua ex, Belen Rodriguez.

I fan del GF Vip hanno dato prova di non aver affatto apprezzato le parole spese da Antonino Spinalbese sul conto della showgirl argentina Belen Rodriguez, sua ex compagna, durante il suo ingresso al programma.

Antonino Spinalbese al GF Vip: le parole su Belen

Antonino Spinalbese ha varcato la soglia della porta del GF Vip e, durante il suo video di presentazione, in tanti hanno notato che abbia fatto di tutto pur di evitare di parlare della sua ex, Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì. A seguire è stato il conduttore Alfonso Signorini a citare la showgirl proprio in riferimento al video di Antonino, e quanto affermato dall’hair stylist e modello non è piaciuto al pubblico del reality show.

“Senti Antonino ho visto che non hai citato Belen, la cito io”, ha dichiarato il conduttore, rivolgendo alla showgirl un saluto e affermando che sicuramente lei stia facendo da casa il tifo per Antonino. “Salutiamo mia figlia più che altro”, ha dichiarato Antonino, e ancora: “Io non c’entravo niente con lei e il suo mondo, e lei non c’entrava niente con me”.

In tanti non hanno apprezzato le sue parole e lo hanno reputato particolarmente arrogante (specie visto che è proprio per via della sua storia con Belen Rodriguez che Antonino Spinalbese ha ricevuto attenzioni dal grande pubblico.