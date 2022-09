Gli animi si accendono al Grande Fratello Vip. Dopo la lite scoppiata tra Pamela Prati e Antonella Fiordelisi, quest’ultima ha commentato quello che è accaduto, parlando del caso Mark Caltagirone.

GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Pamela Prati: “Esibizionista”

Antonella Fiordelisi si è scagliata contro Pamela Prati.

La concorrente, mentre era in sauna con Ginevra Lamborghini, ha commentato il comportamento della showgirl in modo molto duro. “Io la conosco solo per il caso di Mark Caltagirone” ha dichiarato la donna. L’antipatia tra Antonella Fiordelisi e Pamela Prati è palese a tutti, dopo l’esplosione durante la seconda puntata del GF Vip. Fiordelisi non ha accettato che Pamela Prati si sia seduta sul divano, davanti a lei, impendendole la visuale dello schermo.

“Se sei invisibile non è colpa mia” aveva liquidato la discussione Pamela Prati. “O è strafottenza, o non ha rispetto per gli altri, o è esibizionismo. Forse non se n’è accorta? Impossibile. È troppo furba. Una che si inventa tutto questo casino mediatico…io la conosco solo per quello” ha commentato Fiordelisi.

Lite tra Antonella Fiordelisi e Pamela Prati: il consiglio di Ginevra Lamborghini

Antonella Fiordelisi ha spiegato di non aver avuto modo di parlare con Pamela Prati e che può giudicarla solo per la questione Mark Caltagirone.

“Lascia stare il casino mediatico, proprio perché non hai mai parlato con lei, non giudicare prima di conoscere” le ha consigliato Ginevra Lamborghini. “Ho visto anche come si è comportata con Ciacci. Io l’ho nominata perché non ha avuto rispetto di me, Sara, tutti quelli che stavano dietro. Aveva un vestito importante, è alta. Se almeno avesse chiesto: ‘Ragazzi vedete? Io mi metto qua’. Io non vedevo proprio lo schermo. Avevo lei davanti, come se fosse una diva. Solo lei fa queste cose nella casa” ha continuato Fiordelisi. Le due dovranno trovare il modo di convivere pacificamente.