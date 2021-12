GF Vip, Ambra Lombardo: “Per Alex e Delia l’infedeltà è un’abitudine. Soleil non è una martire”

Il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran rappresenta una delle tematiche più discusse della nuova edizione del Grande Fratello Vip. A questo proposito, ha deciso di intervenire anche l’ex gieffina Ambra Lombardo.

GF Vip, Ambra Lombardo sul triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge

La nuova edizione del Grande Fratello Vip si contraddistingue principalmente per il chiacchierato triangolo amoroso che ha coinvolto Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

In merito alla questione, è intervenuta anche l’ex gieffina Ambra Lombardo che, in passato, ha conosciuto e frequentato la coppia Belli-Duran.

Pertanto, attraverso un lungo post pubblicato nelle sue Instagram Stories, Ambra Lombardo ha esordito con le seguenti parole: “Premesso che conosco la ‘coppia’ perché li ho incontrati agli studi Mediaset e con me sono stati entrambi deliziosi e carinissimi.

Però, stavolta, neanche per simpatie posso spezzare lance. E per nessuno”.

GF Vip, Ambra Lombardo: “Per Alex e Delia l’infedeltà è un’abitudine”

Nello specifico, l’ex gieffina Ambra Lombardo ha espresso una serie di considerazioni, soffermandosi dapprima sul rapporto che lega Alex Belli a Delia Duran.

L’insegnante e modella italiana, infatti, ha dichiarato: “È chiaro che per Alex e Delia l’infedeltà è un’abitudine, una regola di coppia”.

Sottolineando la relazione molto “libera” della coppia, Ambra Lombardo ha voluto ricordare il comportamento poco fedele esibito da Delia Duran nel corso della sua partecipazione a Temptation Island, insieme al compagno Alex Belli.

GF Vip, Ambra Lombardo: “Soleil non è una martire”

Nonostante le sue osservazioni su Alex Belli e Delia Duran, Ambra Lombardo ha anche spiegato di non simpatizzare né di provare solidarietà nei confronti di Soleil Sorge.

In relazione all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, l’insegnante e modella italiana ha espresso le seguenti critiche: “Non facciamo di Soleil una martire. Gli uomini impegnati (fidanzati o sposati) non si toccano! Anzi, se ha un po’ di cervello si evitano proprio! Perché portano solo guai e situazioni infelici – e ha aggiunto –. Detto questo, la domanda è: cosa si fa (e parlo di Soleil) a pretendere rispetto per i propri sentimenti da parte di un uomo che tradisce la propria moglie davanti a milioni di persone, sputt*nandola in mondovisione? Come si fa a credere che l’uomo che tradisce la moglie sia poi fedele all’amante?”.