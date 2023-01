GF Vip 7: brand e costo dell’abito di Giulia Salemi

Dall’edizione del Grande Fratello Vip cui Giulia Salemi a preso parte come concorrente a oggi sono trascorsi due anni e da allora il suo ruolo rispetto al reality show di Canale 5 è decisamente cambiato. La giovane influencer e conduttrice radiofonica è stata ufficialmente ingaggiata come “addetta ai social” del programma: con lei il pubblico segue in diretta i commenti degli utenti da casa su quanto avviene nel corso delle puntate.

Giulia Salemi al GF Vip 7: look della puntata del 9 gennaio

Accanto a Giulia Salemi, il 9 gennaio, abbiamo ritrovato al GF Vip 7 anche Sonia Bruganelli, dopo alcune puntate di assenza, Orietta Berti, come opinionista, e Alfonso Signorini, ormai figura immancabile per il format. Ma Giulia Salemi ha saputo attirare quasi tutti gli sguardi su di sé con un look decisamente intrigante, seducente e particolare.

D’altro canto, fino ad ora, questa è la linea tenuta a livello di stile da Giulia Salemi all’interno dello show: tutti gli outfit sfoggiati nelle puntate precedenti sono stati un mix di eleganza e sensualità, con qualche mossa audace e una netta predilezione per il colore nero.

L’abbiamo vista sfoggiare, fino ad ora, una tuta total black, un abito con schiena e fianchi nudi, un completo in pelle e persino un vestito a sirena scollatissimo e sempre dalle tinte scure. Che sia un abito corto o uno lungo con spacco oppure ancora un completo, Giulia Salemi ha chiarito la sua passione per il monocromatico specie se tendente al total black.

Anche nel corso della puntata del 9 gennaio 2023 come sempre andata in onda su Canale 5, la giovane non si è smentita: ha infatti sfoggiato un abito lungo con maxi spacco e scollatura decisamente profonda “mitigata” dal tulle trasparente.

L’abito è ulteriormente impreziosito da decorazioni di cristalli in due colori: verde scuro e bianco. Un elemento decisamente vistoso che bilancia la neutralità del nero. La star ha completo il look con un trucco che mette soprattutto in risalto le labbra tramite una tinta nude e raccogliendo i capelli in uno chignon, lasciando però libero un ciuffo laterale.

Come calzatura, Giulia Salemi ha invece scelto un paio di sandali sempre neri con cintura alla caviglia. Ma venendo all’abito, che sembra aver riscosso molto successo online e in studio, quanto costa e quale brand lo ha firmato?

Giulia Salemi: brand e costo del suo abito

Il vestito sfoggiato da Giulia Salemi in occasione della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 7 è targato David Koma, un brand che spesso viene scelto dalle personalità dello spettacolo. Tale marchio si inserisce nella lunga lista di brand fino ad ora sfoggiati dalla conduttrice: Maison Alaia, Apnoea, Desa197, Salvatore Vignola, Saint Laurent, Nensi Dojaka.

In merito all’abito di David Koma scelto per presenziare al reality show di Canale 5, veniamo alla nota dolente del prezzo: il vestito total black con i suoi inserti decorativi scintillanti costa ben 2390 euro.

Sul sito del brand al momento non sembra reperibile, ma ne troviamo una versione corta con il medesimo scollo. Le decorazioni, però, sono in bianco e rosso.