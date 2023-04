La nuova serie tv George & Tammy sta per debuttare su Paramount Plus. Una serie tv davvero molto interessante, che racconta la relazione complicata tra due star della musica country, George Jones e Tammy Wynette.

George & Tammy su Paramount Plus: quanti episodi



La storia d’amore tra George Jones e Tammy Wynette sta per arrivare sul piccolo schermo, grazie a Paramount Plus. Si tratta del racconto della storia d’amore tra le due star della musica country, fatta di alti e bassi, di problemi, di tormenti, ma anche di un legame che non si è mai spezzato. George & Tammy è una serie tv che si basa sul libro della figlia delle due star, Georgette, in cui ha raccontato in modo molto più intimo e profondo il legame straordinario tra i suoi genitori. Le due star della musica si sono innamorate in un’epoca in cui per una donna scappare dal marito e scegliere un altro uomo era un vero e proprio scandalo. Ma Tammy avrebbe fatto qualsiasi cosa per stare insieme al suo collega, con cui ha formato un duo di grande successo nel mondo della musica country. I due protagonisti di questa storia sono interpretati dalle star Jessica Chastain e Michael Shannon, che hanno mostrato un talento straordinario, tenendo anche conto del fatto che sono loro che cantano le canzoni presenti nella prima stagione della serie tv, con la loro voce. L’appuntamento con questa nuova serie, destinata ad appassionare notevolmente i telespettatori, è su Paramount Plus, a partire dal 27 aprile 2023. La serie tv è composta da sei episodi, della durata di circa 48-50 minuti ciascuno. In cui verrà raccontata questa straordinaria e travolgente storia d’amore, che ha tenuto George & Tammy legati per sempre.

George & Tammy: amore, musica e tormenti



Tammy Wynette e George Jones sono state due star incredibili della musica country. Il loro duo ha ottenuto un successo davvero eccezionale, rendendole delle vere e proprie icone di questo mondo. Ad unirli, però, non solo la musica, ma anche un sentimento forte, nato proprio mentre erano in tour e mentre Tammy era sposata con il cantante Don Chapel. A quell’epoca le donne non potevano lasciare un uomo e andare via con un altro, ma Tammy lo ha fatto e ha avuto anche diversi matrimoni. L’amore tra lei e George è stato davvero molto intenso, ma anche ricco di tormenti, spesso dovuti all’abuso di alcol e di droghe. Questi problemi hanno sicuramente scalfito il loro matrimonio, durato dal 1969 al 1975, ma non hanno scalfito il loro legame, che è continuato anche dopo il divorzio. I due hanno continuato a lavorare insieme e a cantare le loro straordinarie canzoni d’amore insieme, anche se erano legati a nuovi partner. Sono sempre rimasti l’uno accanto all’altra, anche dopo la fine del matrimonio, dimostrando che l’amore vero rimane nel tempo, al di là di tutto. Si dice addirittura che George Jones rimase così sconvolto dalla morte di Tammy Wynette, a soli 55 anni, che chiese di far riesumare il suo corpo per convincersi che fosse realmente deceduta.