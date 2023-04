La serie tv George & Tammy sta per debuttare in Italia e sicuramente sarà un successo. Racconta la complicata e tormentata relazione tra Tammy Wynette e George Jones, l’iconico duo della musica country.

George & Tammy: dove vedere la serie tv?



La serie tv George & Tammy sta per debuttare in Italia, più precisamente il 27 aprile 2023. Il debutto negli Stati Uniti è avvenuto lo scorso 4 dicembre. Si tratta di una serie tv che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico, grazie al racconto della complicata relazione tra Tammy Wynette e George Jones, l’iconico duo della musica country. I due protagonisti saranno interpretati da Michael Shannon e Jessica Chastain. L’attrice ha raccontato come questa relazione fece un grande scalpore, visto che all’epoca una cantante doveva essere perfetta e non poteva certo andarsene con un altro uomo. La serie tv si basa sul racconto che ha fatto la loro figlia Georgette, in un libro, parlando della storia d’amore travolgente di Mr & Mrs Country Music. Il racconto della serie tv parte dal momento in cui Tammy Wynette, che era sposata con il cantante Don Chapel, si innamora di George Jones mentre sono in tour insieme. I due sono stati sposati dal 1969 al 1975 e hanno vissuto una storia d’amore e un matrimonio davvero travolgente, ma anche molto tormentato, ricco di alti e bassi, comprese le battaglie contro l’alcol e contro la droga. Il debutto della serie tv in Italia è previsto il 27 aprile 2023 e i telespettatori potranno vederla su Paramount Plus.

George & Tammy: le anticipazioni



Quella tra George Jones e Tammy Wynette è stata una storia d’amore davvero molto travolgente, ma anche molto tormentata. I due si sono districati tra vari problemi, raggiungendo picchi molto alti, per poi sfiorare il fondo. Una storia d’amore che ha sicuramente messo a dura prova entrambi, ma che è stata vera, reale e autentica. Tanto che George Jones ha fatto riesumare il cadavere di Tammy Wynette, morta a soli 55 anni, per convincersi che fosse realmente deceduta. I due hanno saputo andare oltre i tormenti della loro relazione, anche oltre il loro divorzio, dimostrando a tutti che l’amore riesce ad andare anche oltre il matrimonio. Hanno continuato a cantare insieme, a lavorare insieme, a collaborare, anche se avevano altre unioni. Sono sempre rimasti vicini, continuando a formare il loro duo musicale anche quando avevano altri partner, come ha sottolineato anche l’attrice protagonista Jessica Chastain. Una storia d’amore che sicuramente vale la pena scoprire, perché riesce ad appassionare tutti e a far passare il messaggio che l’amore vero è eterno, anche dopo la fine di un matrimonio, anche tra i problemi e i tormenti, anche quando si conoscono altre persone e si formano nuove unioni. La storia di George & Tammy è stata molto intensa, degna di essere raccontata, e sarà sicuramente uno sguardo molto più intimo e profondo dei personaggi, visto che il racconto è della figlia Georgette. Un modo per far vivere ai telespettatori il concetto di amore al di là dei problemi e della fine di una relazione, per un legame basato sulla musica.