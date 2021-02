Gaia Gozzi è la vincitrice della diciannovesima edizione di Amici, quella a cavallo tra 2019-2020. Un’edizione decisamente particolare, caratterizzata da tantissime modifiche per rispettare le norme anti-contagio da Coronavirus. Gaia Gozzi ha vinto questa edizione in qualità di cantante, ma sembra proprio che la passione per la musica sia scritta nel suo DNA.

Esistono casi in cui le passioni legano genitori e figli come una specie di filo rosso, e in questo caso la musica, mamma e figlia hanno deciso di esprimerla declinandola in due modi diversi seppur legati tra loro. La madre è infatti Luciana Piza Toledo, ballerina di danza classica e moderna di origini brasiliane.

Chi è la mamma di Gaia Gozzi

Gaia Gozzi, classe 1997, nasce a Guastalla in Reggio Emilia, ma ha origini brasiliane da parte della madre, Luciana Piza Toledo.

La Toledo e il marito produttore di biciclette “old style” e padre di Gaia, si sono separati e vivono oggi vite diverse ma hanno saputo mantenere buoni rapporti, tanto che la figlia è molto legata ad entrambi.

Luciana Piza Toledo è nata negli anni ’70 ed è mamma di tre figli, Gaia appunto, e altre due figlie più piccole avute dal compagno. La donna è un’ex ballerina di danza classica e contemporanea. Da sempre la più grande sostenitrice delle doti artistiche della figlia, durante la messa in onda del programma condotto dalla regina di Mediaset, Maria De Filippi, le ha più volte dimostrato la propria vicinanza, anche collegandosi come ospite durante la puntata del 20 marzo.

Proprio in quell’occasione la madre aveva spronato la figlia, complimentandosi per aver avuto la forza di superare quella che è una paura molto comune nei giovani, ovvero il giudizio degli altri.

Gaia Gozzi: tra talent, album e premi

Luiana Piza Toledo ha sempre incoraggiato la figlia a coltivare il suo talento per il canto, anche partecipando a diversi contest. Nel 2016 infatti, Gaia Gozzi partecipa a X Factor nella squadra delle Under Donne, guidata dal cantante ed imprenditore Fedez, classificandosi al secondo posto. Successivamente pubblica diversi album: “New Dawns” per cui ottiene il Disco D’Oro e nel 2017 pubblica invece un altro suo lavoro, “Fotogramas”.

Dopo la pubblicazione degli album arriva per Gaia il momento di riprovare a farsi conoscere nuovamente al pubblico televisivo. Prosegue così il suo percorso artistico, partecipando e vincendo Amici di Maria De Filippi.