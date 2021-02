Dopo aver partecipato a diversi talent nel corso degli ultimi anni, la cantautrice di origini italo brasiliane è pronta a debuttare nel mondo dei “grandi” della musica italiana partecipando per la prima volta al Festival di Sanremo in occasione della sua 71° edizione.

Ma chi è Gaia Gozzi e cosa c’è da sapere su di lei?

Chi è la cantautrice italo-brasiliana Gaia Gozzi

Gaia Gozzi, in arte Gaia, è nata il 29 settembre del 1997 a Guastalla (in provincia di Reggio Emilia). Nata da mamma brasiliana e papà italiano parla fluentemente il portoghese, lingua nella quale scrive anche canzoni. La mamma, oltre alla lingua di origine, le ha trasmesso anche le passioni per la musica e per il canto, tanto che a soli 3 anni Gaia si esibiva già davanti a tutta la sua famiglia.

Nel corso dell’adolescenza ha fatto parte di qualche band e ha imparato a suonare la chitarra. Dopo aver vissuto un anno negli Stati Uniti e uno in Germania, al suo rientro in Italia nel 2016 ha deciso di presentarsi alle audizioni per la decima edizione di X Factor. Nel famoso talent di Sky, la cantante è riuscita a entrare nella squadra Under Donne, guidata da Fedez. Gaia riesce ad arrivare in finale, piazzandosi al secondo posto della classifica.

Subito dopo l’esperienza nel programma ha pubblicato il suo primo album “New Dawns”, seguito dal singolo in portoghese “Fotogramas”. Nonostante l’ottimo posizionamento a XFactor, Gaia non ottiene ancora il successo desiderato e non si afferma totalmente nel mondo della musica. Decide così nel 2019 di partecipare a un altro talent, orientandosi questa volta verso Amici di Maria de Filippi. Gaia riuscirà ad arrivare alla finalissima del serale del programma e a vincere la diciannovesima edizione del talent.

L’inedito in portoghese presentato nella scuola di Amici, “Chega”, terminato il programma diventa una hit e rimane alla vetta di tutte le classifiche ottenendo da praticamente subito il disco di platino. L’album pubblicato nel 2020, “Genesi”, riceve il disco d’oro a poche settimane dopo la pubblicazione. Sempre nel 2020, inoltre, Gaia ha preso parte anche alla prima edizione di “Amici speciali”, dove a sfidarsi sono stati i volti già conosciuti all’interno delle passate edizioni del talent Amici.

Il debutto a Sanremo e la vita privata

Dopo aver raggiunto la vetta del successo grazie alla vittoria di Amici, Gaia è stata selezionata per partecipare alla 71° edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 2 al 6 Marzo. Per la prima volta sul palco Ariston, Gaia canterà tra i concorrenti della categoria “Big” con il brano “Cuore Amaro”.

Dopo una lunga relazione durata 4 anni, terminata agli inizi del 2020, Gaia sembra aver voltato pagina con il produttore e collaboratore musicale Daniele Dezi. Il partner della cantante ha lavorato con artisti di successo come Coez e Achille Lauro (con il quale ha scritto diversi brani).

