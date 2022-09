Mara Venier e la gaffe su Paola Barale a Domenica In: Milly Carlucci ha ripreso la padrona di casa che si è lanciata alla ricerca dello scoop.

A Domenica In, Mara Venier si è resa protagonista di una gaffe su Paola Barale: la showgirl, che figura tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, era in studio insieme a Milly Carlucci.

Gaffe di Mara Venier su Paola Barale a Domenica In

Nel corso della puntata andata in onda domenica 25 settembre, Mara Venir ha ospitato nello studio di Domenica In il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle che include anche la showgirl Paola Barale. In questa occasione, la padrona di casa ha tentato di strappare un succoso scoop all’ex moglie di Gianni Sperti rendendosi tuttavia protagonista di una clamorosa gaffe.

La Venier, infatti, si è rivolta alla Barale chiedendole come stesse procedendo la sua preparazione con l’affascinante maestro cubano Roly Maden per il talent condotto da Milly Carlucci.

È stato a questo punto che la conduttrice di Domenica In ha domandato di punto in bianco alla showgirl se avesse un compagno. “Tu sei sempre single?”, ha chiesto a bruciapelo.

Milly Carlucci boicotta lo scoop

La curiosità della Venier è rimasta però insoddisfatta. La Barale ha prontamente dimostrato di non apprezzare l’improvvisa incursione nel suo privato e ha replicato in modo secco e piuttosto brusco: “Mara, parliamo di Ballando”.

Alla showgirl di Fossano ha fatto subito eco la Carlucci che ha ribadito: “Parliamo di altro, dai”.

Scontrandosi contro la ritrosia dell’ex moglie di Sperti, quindi, la conduttrice di Domenica In ha subito risposto alludendo al rapporto tra la Barale e il suo maestro Maden, affermando: “Volevo solo incitare la conoscenza”.

A ogni modo, soprattutto dopo le parole di Milly, le questioni sentimentali relative alla vita privata della showgirl sono state accantonate facendo definitivamente fallire il tentativo della Venier.

