Primavera/Estate 2023: come abbinare il fucsia

Parola d’ordine: fucsia! Dalle vetrine dei negozi ai social, fino ad arrivare alle passerelle d’alta moda, questo colore sta conquistando davvero tutti. Audace, femminile e vibrante, dopo essere stato protagonista nelle scorse stagioni, si conferma must have anche della Primavera/Estate 2023. Amatissimo anche dai grandi stilisti come Versace, Schiaparelli, Valentino, Chanel e Jacquemos.

Fucsia: must have della Primavera/Estate 2023

Il fucsia è senza dubbio il colore dominante di questa stagione. Ha un significato molto importante perché è relativo all’aumento degli stimoli ed è d’aiuto nel combattere lo stress. Difatti, questa tinta simboleggia ottimismo, ispirazione e mette buon umore. È una tonalità strettamente collegata alla sensualità e alla spensieratezza. Simboleggia poi la decisione, la giovinezza, il dinamismo. Ma non è finita qua. Rappresenta anche un carattere forte, determinato, che ama stare al centro dell’attenzione. Dunque, cosa aspettate? Le belle giornate sono arrivate, è ora di aprire il vostro armadio e sfoggiare i migliori capi fucsia.

Come abbinare il fucsia

Il fucsia può rivelarsi un colore difficile da abbinare, tuttavia è in grado di rendere indimenticabile ogni look. Da indossare la sera, il giorno o in ufficio, è la tonalità perfetta per aggiungere un tocco audace ai nostri outfit. Blazer, camicette, pantaloni e accessori…scopriamo insieme come abbinarlo.

Total look

Per chi ama osare o per chi non vuole passare inosservata, il total look fa al caso vostro. Ideali con l’arrivo delle giornate calde dei graziosi mini dress. Impreziosite poi con accessori a contrasto.

Colori neutri o denim

Possiamo optare anche per qualcosa di più soft e casual, ad esempio abbinando colori neutri o con il denim. Un pullover rosa candy sui pantaloni bianchi, una camicia fucsia che valorizza un completo total black o una minigonna rosa acceso da indossare con una giacca in jeans. Dai spazio alla tua fantasia.

Fucsia e arancione

È possibile abbinare il fucsia con altre tonalità vivai? Certo che si! Un’abbinamento molto richiesto per la Primavera/Estate 2023 è il fucsia con l’arancione. Un outfit femminile, cool e sbarazzino. Inoltre, si sposa perfettamente anche con il verde acceso, con l’azzurro, con il rosso e con tutte le sfumature del marrone.

Black and white Impossibile non menzionare l’intramontabile abbinamento black and white. Per la Primavera/Estate 2023 però viene rivisitato con il fucsia. Illuminate il vostro outfit con piccoli dettagli vivaci.

Look casual e sportivo

Per chi invece ama la semplicità, questo outfit è perfetto. Optate per una felpa oversize fucsia ed un pantalone a vita bassa in denim, altra grande tendenza di stagione. Ed il gioco è fatto! Un look casual e sportivo da indossare nel tempo libero.

Gli accessori fucsia per la Primavera/Estate 2023: borse, gioielli e scarpe

Talmente in voga che questa tonalità ha conquistato non solo gli abiti, ma anche gli accessori. Se non riesci in alcun modo ad abbinarlo, non temere! Scegli un abito nero ed aggiungi una borsa o un sandalo con il tacco. È possibile scegliere anche una collana, un bracciale o un paio di orecchini di questa tonalità. Un modo semplice e veloce per rendere unico il tuo look.