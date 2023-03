Tendenze 2023, le borse si tingono di fucsia: la top 10

La borsa è un accessorio irrinunciabile per noi donne, dentro di esse riusciamo a farci stare di tutto, uscire di casa senza la nostra amata borsa è davvero impensabile. Vediamo, all’interno di questo articolo, quali sono le borse di tendenza per la primavera estate 2023.

Borsa fucsia: il colore di tendenza 2023

Secondo le sfilate moda primavera estate 2023, è il fucsia il colore di tendenza. Il fucsia è una tonalità più intensa di rosa e nasce dall’unione di bianco e rosso con un pizzico di giallo. Il nome fucsia venne usato per la prima volta alla fine dell’Ottocento per definire un magenta elettrico. Il fucsia è un colore freddo e prende origine dal fiore della pianta Fuchsia, chiamata cosi in onore del botanico tedesco Leonhart Fuchs. Il colore fucsia trasmette ottimismo, gioia, ispirazione e mette di buon umore, è quindi il colore perfetto da indossare per la prossima primavera estate dopo gli anni bui causati dalla pandemia. Acquistare quindi una borsa color fucsia è sicuramente la scelta più azzeccata quest’anno, borse piccole o grandi, a tracolla o pochette, puntate sul colore fucsia e qualsiasi modello o grandezza andrà bene.

Borse: i modelli must have per la primavera estate

Abbiamo detto che il fucsia è il colore di tendenza di questa primavera estate. Vediamo adesso quali sono i modelli must have per la primavera estate 2023:

Borse crochet : le borse realizzate all’uncinetto anche quest’anno saranno di tendenza. Sulle passerelle si sono visti numerosi modelli crochet con intrecci e dettagli ispirati a uno stile romantico.

: le borse realizzate all’uncinetto anche quest’anno saranno di tendenza. Sulle passerelle si sono visti numerosi modelli crochet con intrecci e dettagli ispirati a uno stile romantico. Borse a tracolla : le borse a tracolla sono un evergreen, sono molto amate da noi donne, comode ed eleganti allo stesso tempo. Quest’anno sono di tendenza le clutch bag con catena dorata e fibbie vistose.

: le borse a tracolla sono un evergreen, sono molto amate da noi donne, comode ed eleganti allo stesso tempo. Quest’anno sono di tendenza le con catena dorata e fibbie vistose. Borse extra large : questo tipo di borsa oversize è da anni al top, ottima per chi vuole fare un weekend fuori porta. I modelli per questa stagione sono più casual e ispirati allo stile hobo che è tanto di moda.

: questo tipo di borsa oversize è da anni al top, ottima per chi vuole fare un weekend fuori porta. I modelli per questa stagione sono più casual e ispirati allo stile che è tanto di moda. Borse con forme geometriche : quest’anno sono di tendenza borse con forme davvero insolite, come prismi, rombi, piramidi e parallelepipedi.

: quest’anno sono di tendenza borse con forme davvero insolite, come prismi, rombi, piramidi e parallelepipedi. Borse in pelle: per le borse in pelle è bene puntare sui colori flou, per dare vivacità alla prossima stagione. Primo fra tutti il fucsia, ma anche blu elettrico, arancione acceso, giallo neon e verde evidenziatore.

Borse: la top 10 per il 2023

Ora vediamo quali sono le it-bag per la prossima primavera estate 2023.