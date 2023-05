Fubar: dove è stata girata la serie Netflix? La location

Arnold Schwarzenegger, uno degli attori più celebri dei film d’azione e dello star system del cinema statunitense, debutta per la prima volta come protagonista in una serie tv. E per farlo ha scelto proprio il colosso dello streaming Netflix con la nuova produzione Fubar. Ecco tutto quello che c’è da sapere: location, trama, cast, data d’uscita e piccole anticipazioni.

La trama di Fubar

La storia ruota attorno al racconto delle vite di una padre e di una figlia, Luke e Emma Brunner, coinvolti in una rete di spionaggio internazionale. In modo del tutto inaspettato, i due scoprono di aver fatto per tantissimi anni parte di un progetto della CIA, ma senza che l’uno sapesse dell’altro. Dopo anni di bugie, saranno costretti a lavorare insieme per una missione e avranno finalmente l’occasione di conoscersi ed instaurare un vero rapporto padre-figlia. Nel corso delle puntate, i due svilupperanno un legame che li porterà ad affrontare numerosi temi tipici della dinamiche familiari. Siete curiosi? Le aspettative crescono sempre di più. Una serie comica, ricca di sorprese e colpi di scena, che promette di lasciare gli spettatori con il fiato sospeso.

Quando esce e dove vederla

La serie era stata annunciata già nell’estate del 2020, un’idea nata dallo sceneggiatore Nick Santora grazie ad un accordo in esclusiva con David Ellison, Dana Goldberg, Bill Bost di Skydance Television e dallo stesso Arnold Scwarzenegger. Il processo di produzione è stato davvero particolare. Skydance TV, infatti, ha sviluppato internamente il progetto riuscendo a ingaggiare i due protagonisti con dettagli scarsissimi sulla trama, prima ancora di proporlo sul mercato dei servizi streaming. Dopo una guerra al rialzo nel mercato streaming, la serie è stata acquistata con grande successo da Netflix. Ed è proprio per questo che la piattaforma ha deciso di rilasciare contemporaneamente tutti gli otto episodi il prossimo 25 maggio.

La location della serie

Le riprese della serie tv sono iniziate nell’aprile 2022 ad Anversa, in Belgio, intorno a Grote Markt, la piazza principale della città fiamminga coronata da monumenti rinascimentali e caratteristici. Altre scene invece si sono svolte in Canada, a Toronto.

Il cast completo

Ad interpretare i due protagonisti troviamo Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro, nota per aver interpretato nel 2022 il sequel di Top Gun. Insieme a loro Milan Carter, Gabriel Luna, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Barbara Eve Harris. Ed ancora: Aparna Brielle, Andy Buckley, Jay Baruchel e Adam Pally. All’interno del cast anche l’attore canadese Dustin Milligan e l’attore statunitense Tom Arnold in qualità di guest star.

Le parole di Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger si è rivelato entusiasta ed emozionato per questo nuovo progetto lavorativo. Pochi mesi fa, infatti, in un’intervista a rilasciato qualche piccola anticipazione sulla nuova serie tv. Soprattutto per i fan speranzosi di rivederlo presto dietro lo schermo in qualche film d’azione.