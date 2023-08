Tiberio Timperi è scoppiato a ridere a Uno Mattina Estate per una battuta su Belen Rodriguez. “La frisella di Belen” ha scatenato l’ironia e ha fatto calare il gelo in studio.

“La frisella di Belen”, Tiberio Timperi non riesce a trattenersi: il video è virale

La coppia Tiberio Timperi e Serena Autieri, affiancati da Gigi Marzullo, sono la vera novità di Uno Mattina Estate, che sta piacendo molto ai fan della trasmissione. I due lavorano in totale autonomia, con qualche momento in cui interagiscono tra loro. Gli ascolti dimostrano che la coppia funzione. Durante una puntata, però, Tiberio Timperi non è proprio riuscito a trattenere le risate a causa di una battuta su Belen Rodriguez. “La frisella di Belen” è la frase incriminata, che ha fatto scoppiare il conduttore in una risata incontenibile nel bel mezzo della diretta. Si stava parlando di alimentazione e di vacanze. Ad un certo punto il giornalista Domenico Marocchi ha ricordato la polemica social che aveva interessato la showgirl argentina la scorsa estate. La donna era stata criticata dagli utenti per aver chiamato “frisella” una fetta di pane con tonno e pomodoro. Era scoppiata una forte polemica, che si è placata dopo diverso tempo. Il giornalista ha cercato di raccontare questo aneddoto, ricordando quello che è accaduto la scorsa estate, ma è stato interrotto dalla risata senza fine di Tiberio Timperi, che ha colto un sottile doppio senso in una delle sue frasi ed è scoppiato a ridere durante la diretta, davanti alle telecamere. Una risata che non è passata inosservata e che per un momento ha fatto calare il gelo in studio.

Tiberio Timperi non riesce a smettere di ridere in diretta

Domenico Marocchi non è riuscito a finire l’argomento perché Tiberio Timperi è scoppiato a ridere fino alle lacrime. “Mi avete cambiato le camere e mi avete messo Timperi vicino…” ha commentato imbarazzato il giornalista. “Riparto dalla frisella di Belen che però non era una frisella…” ha aggiunto, ma il conduttore non riusciva proprio a smettere di ridere. Il pubblico ha subito notato la sua risata, che non riusciva a fermare e ben presto è diventata contagiosa. La frase “la frisella di Belen” ha portato Tiberio Timperi a ridere a crepapelle in diretta, sotto lo sguardo attento delle telecamere. Una frase in cui probabilmente il conduttore, e non solo, ha trovato un doppio senso molto divertente, che non è passato inosservato. Il conduttore Rai non è riuscito a trattenersi proprio a causa del doppio senso di quella frase e il video inevitabilmente è diventato virale ed è stato condiviso da tutti sui social network. Per molti si è trattato sicuramente di un siparietto molto divertente, ma è anche vero che nello studio di Uno Mattina Estate per un attimo è calato il gelo.