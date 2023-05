È una delle showgirl più seguite del mondo dello spettacolo italiano. La sua bellezza affascina e il suo carisma argentino riesce sempre a colpire nel segno. Belen Rodriguez, 38 anni, parla spesso della bellezza e del passare degli anni e non nasconde di essersi sottoposta a qualche ritocco estetico. Scopriamo insieme com’è cambiata nel tempo e che cosa ha scelto di “migliorare” del suo aspetto fisico, di per sé già meraviglioso.

Il prima e dopo di Belen Rodriguez

Ne è passato di tempo dal su esordio nella televisione italiana. Eppure, nonostante lo scorrere degli anni Belen Rodriguez resta una delle donne più belle degli ultimi tempi. Da ragazza giovane a donna adulta, la showgirl argentina è riuscita a conquistare il cuore del pubblico italiano. La sua bellezza rimane oggettiva, ma pare che Belen Rodriguez si sia sottoposta a qualche ritocco estetico: qual è il suo rapporto con la chirurgia?

Parlando di interventi estetici, Rodriguez ha scelto di apportare qualche lieve modifica al suo aspetto fisico, senza però rinunciare alla naturalezza: nessuno stravolgimento esagerato, ma qualche ritocchino in qua e in là.

Guardando un po’ le foto del passato e quelle attuali, si notano dei cambiamenti al viso sicuramente: si parla infatti di zigomi (che appaiono più alti e definiti), di labbra (diventate più carnose nel corso del tempo) e di naso (diventato più fine). In realtà la showgirl argentina non aveva alcun tipo di “problema” estetico particolare, ma come spesso accade il desiderio di migliorarsi l’ha spinta a fare qualcosa in più per se stessa.

Per quanto riguarda il corpo, invece, Belen Rodriguez si è sottoposta a un intervento chirurgico al seno, aumentandolo di qualche taglia.

In certi casi evidentemente ha scelto filler e/o botox, come per le labbra, uno dei suoi punti di forza.

Qualche voce parla anche di un eventuale sistemazione ai denti, in particolare all’arcata superiore e pare che per tale cambiamento la conduttrice e show girl sia stata anche criticata.

Belen Rodriguez: intervento anche al lato B?

Un’altra domanda sorge spontanea guardando le foto della meravigliosa Belen: il suo lato B è semplicemente perfetto e in molti si chiedono se sia naturale o meno. Pare che la showgirl abbia optato per qualche punturina per rimodellarlo al meglio, ma c’è anche da dire che la 38enne argentina si impegna quotidianamente facendo sport. L’immagine del suo lato B, specialmente in estate, fa però comunque pensare a un piccolo ritocchino estetico.

Non si può nascondere che l’aspetto estetico di Belen Rodriguez sa di per sé già ottimo in partenza. La fortuna e la genetica hanno giocato sicuramente a suo favore. Basta guardare le foto di quando aveva 16 anni e ci si rende immediatamente conto che la bellezza era già di casa. Con il passare degli anni, maturando e crescendo anche professionalmente, Belen Rodriguez ha scelto di sistemare qualcosa del suo aspetto e non c’è nulla di male nel farlo. L’effetto ottenuto è comunque molto naturale e la sua bellezza rimane invariata, anzi è migliorata. Essendo un personaggio pubblico esposto quotidianamente, è quasi naturale volere apparire sempre impeccabili, anche se a volte non è poi così semplice.