Francesco Moser, padre dell’ex gieffino Ignazio Moser, è un ex ciclista su strada e pistard. Soprannominato Lo Sceriffo per la sua estrema capacità di gestire il gruppo durante la corsa, vanta di una carriera costellata di trofei. Con oltre 273 vittorie, è ancora oggi il ciclista italiano con il maggior numero di successi, nonché il terzo ciclista assoluto a livello mondiale. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è legato sentimentalmente a Mara Mosole. Ma cosa sappiamo su di lei?

Mara Mosole, la nuova compagna di Francesco Moser: vita privata e carriera

Nata a Treviso il 12 agosto 1968, Mara Mosole è un’ex ciclista ed è stata campionessa italiana. Ha iniziato la sua carriera come sportiva nel 1984 quando ha trionfato nel campionato nazionale allievi su strada. Nel 1986 ha poi vinto la Coppa dell’Adriatico e numerosi altri tornei ciclistici. Nello stesso anno ha deciso di dire addio alla carriera agonistica, continuando a praticare il ciclismo solo in quanto amante dello sport. Attualmente è impegnata come responsabile delle risorse umane in un’azienda di famiglia. Nonostante la sua notorietà nel mondo dello sport, Mara Mosole preferisce mantenere la sua vita privata lontana dagli occhi indiscreti dei riflettori. Riguardo alla sua sfera personale, sappiamo solo che è stata sposata in precedenza ed ha un figlio di nome Mattia. Sui social, ama condividere momenti speciali con la sua amata famiglia. Oltre al ciclismo, ha una grande passione per il nuoto, lo sci ed il pattinaggio.

Mara Mosole e Francesco Moser: una storia d’amore su due ruote

Mara Mosole e Francesco Moser condividevano una connessione speciale sin dai giorni in cui lei gareggiava nel ciclismo e lui era già un campione, il suo idolo. “Lo guardavo con venerazione“, ha rivelato emozionata in un’intervista Mara Mosole. Nell’ambiente del ciclismo, tra vari eventi e persino nello stesso Mondiale del 1986 negli Stati Uniti, si incrociavano spesso. Negli ultimi anni poi, grazie alle gare vintage, si sono avvicinati sempre di più. Ed è lì che è scoccata la scintilla. Oltre alla passione per la bicicletta, hanno scoperto di avere molto in comune. “Amare dopo i 70 non è come quando si è ragazzi, ma stare da soli non è bello. Lei correva in bici, è stata campionessa italiana, dice che ero il suo idolo. Ogni tanto pedaliamo insieme“, ha confessato Francesco Moser. L’amore tra i due è sbocciato all’improvviso, in modo totalmente inaspettato, un sentimento che si è consolidato nel tempo. Hanno ufficializzato la loro storia pubblicamente nel marzo del 2023. Da allora, i due continuano a nutrire un amore profondo, mantenendo rispetto reciproco e sostegno costante. Testimoniando la forza di un legame sincero e duraturo.

