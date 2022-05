Francesco Facchinetti ha fatto parlare di sè nel mondo dello spettacolo per la sua carriera da cantante, ma anche presentatore e imprenditore. Scopriamo la sua storia dalla carriera alla vita privata.

Chi è Francesco Facchinetti

Francesco Andrea Facchinetti, nato a Milano il 2 maggio 1980, è un agente dello spettacolo italiano, nonchè speaker radiofonico e imprenditore.

Cresce con la mamma Rosaria Longoni e il papà Roby Facchinetti, cantante e tastierista dei Pooh. Cresce nella cittadina di Mariano Comense affrontando da subito alcune difficoltà quali la dislessia, prima, e l’abbandono della madre, dopo. All’età di 9 anni Francesco si trova quindi in balia di queste forti emozioni che lo portano a farsi espellere anche da scuola.

Durante gli anni del liceo classico si avvicina al mondo radiofonico come deejay per Radio Cantù, per poi inserirsi in alcune radio private.

Abbandona il liceo classico provando ad ottenere un diploma scientifico da privatista, ma la scuola è l’ultimo dei suoi problemi e dopo diversi anni prende un diploma in ragioneria. Nel frattempo Francesco diventa PR e autista della nota discoteca “Hollywood” trovandosi a lavorare anche per persone note come Jim Carrey.

L’esordio di Francesco Facchinetti come cantante

Viene lanciato come cantante nei primi anni 2000 da Claudio Cecchetto, Davide Primiceri e Alberto Rapetti con “La canzone del capitano”, diventata sigla di un programma televisivo, nonchè tormentone dell’estate.

Lo stesso anno pubblica quindi il secondo singolo “Salta”, ottenendo la nomina di “rivelazione dell’anno” agli Italian Music Awards. Prosegue per diversi anni questa strada partecipando al Festival di Sanremo, duettando con artisti noti come Luciano Pavarotti e organizzando tour da oltre 60 date.

Partecipa poi nel 2004 al reality show “L’isola dei famosi” insieme ad Aída Yéspica che diventerà successivamente la sua fidanzata. Torna poi in radio come conduttore del programma “Generazione 102.5” insieme a Manuela Boldi e poi di “Protagonisti” con Roberto Uggeri.

Francesco Facchinetti e il percorso come presentatore e imprenditore

Oltre al ricco percorso musicale, Facchinetti si dedica alla conduzione radiofonica e televisiva. Nel 2007 viene infatti scelto come inviato de “L’isola dei famosi” e l’anno successivo come presentatore di “X Factor”. Ripete quest’ultima esperienza per ben quattro edizioni, presentando anche “Extra Factor” nel 2010. L’anno successivo conduce poi “Ciak…si canta!” con Belén Rodríguez e “101 modi di perdere un gameshow”. Nel 2015 diventa poi coach insieme al padre di “The Voice of Italy” e negli anni successivi conduce alcune edizioni di “Miss Italia”.

Nel 2020 Real Time decide di realizzare uno show sulla sua famiglia dal nome “The Facchinettis”. Attraverso il programma si riescono a cogliere le numerose sfaccettature di Francesco che è anche imprenditore e talent manager. Nella sua agenzia ci sono noti personaggi del mondo musicale, televisivo e del web. Lo show evidenzia inoltre le dinamiche della sua famiglia allargata composta da Mia, nata dalla precedente relazione con Alessia Marcuzzi, e da Liv e Leone, nati dall’amore con la moglie Wilma Helena Faissol.