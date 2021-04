Matrimonio a prima vista è arrivato in Italia alla sua sesta edizione e possiamo dire che per quest’ultima ha raggiunto un record in quanto Francesco e Martina sono la prima e unica coppia ad aver resistito dopo la trasmissione.

Francesco e Martina dopo Matrimonio a prima vista

I due hanno rilasciato un’intervista in cui hanno descritto come stanno vivendo questi momenti post-trasmissione e quali sono i loro progetti. Sembrano felici e complici insieme, anche nelle cose più semplici. Ed è forse solo quello che li unisce ancora di più. Oggi vivono all’EUR nell’appartamento preso per la convivenza durante le registrazioni del programma e insieme a loro ci sono Penny e Polpetta, i gatti di lei, e Lillo, il gatto di lui.

Il programma ci ha aiutato, ma la vita reale è un’altra cosa – ha detto Martina – Io Francesco non l’ho mai vissuto come il Francesco del programma, ma come il Francesco con cui ho fatto un’avventura insieme

Francesco a Martina hanno le idee chiare sul loro futuro e pensano già ai figli. Intanto a settembre rinnoveranno la promessa di matrimonio.