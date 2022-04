Da Gomorra a The Voice Of Italy: Francesco Da Vinci, “Il camorrista Mma” approda nel team di Guè Pequeno dopo la sua partecipazione alla quarta stagione della serie televisiva Gomorra. Scopriamo meglio chi è il concorrente scelto dal rapper Guè Pequeno!

Francesco Da Vinci: Da Gomorra a The Voice

Alle Blind Auditions di The Voice Of Italy 2019 è sbarcato il camorrista Mma della “banda dei talebani”, giovane attore napoletano che ha preso parte alla quarta stagione della fortunata serie televisiva Gomorra. Il suo nome è Francesco Da Vinci e, oltre che essere un talento nel mondo della recitazione, il suo talento come musicista non è passato inosservato dai giudici di The Voice Of Italy. Nella serie Gomorra ha infatti firmato due brani della colonna sonora dal titolo “Sulo io” e “Nun Passa maje” e forse proprio questa è stata la spinta a presentarsi al talent show di Rai 2.

Ad aggiudicarsi Francesco Da Vinci è stato il rapper Guè Pequeno che ha ricevuto rassicurazione anche dal suo compagno di sedia rossa Gigi D’Alessio.

Il cantautore napoletano, che al momento dell’esibizione di Francesco aveva già formato il suo team, ha sin da subito riconosciuto il ragazzo, figlio del suo amico Sal Da Vinci.

Questo ragazzo lo conosco da quando aveva 3 anni. Suo papà si chiama Sal Da Vinci, un mio grandissimo amico. Suo nonno era Mario Da Vinci

Il compagno di Anna Tatangelo ha assicurato Guè Pequenò sull’ottima scelta, affermando che prendendo Francesco nel suo team ha preso un pezzo da novanta. Il giovane concorrente partenopeo ha annunciato il suo sbarco al talent show tramite il suo account Instagram con uno scatto nel dietro le quinte dello show accompagnato dalla seguenti parole:

Ho sempre amato il brivido del rischio ed è per questo che ho deciso di mettermi in gioco! Ci vediamo questa sera alle 21,20 su Rai 2

Chi è Francesco Da Vinci?

Francesco Da Vinci è un volto conosciuto per tutti gli appassionati di Gomorra. Dopo aver trovato fortuna con la serie televisiva ha deciso di sbarcare nella grande famiglia di The Voice Of Italy per dare sfogo ad una delle sue più grandi passioni, la musica. Già all’età di vent’anni, dopo aver trascorso alcuni anni nel mondo del calcio, ha deciso di partecipare ai provini per il musical “Stelle a metà” iniziando così la sua carriera da cantante.

Sono fiero di questa straordinaria opportunità, lavorando come attore e come musicista di una delle serie tv più famose al mondo; solo il pensiero che le mie canzoni vengano ascoltate in tanti paesi mi rende orgoglioso

Il giovane cantante partenopeo, figlio del noto Sal Da Vinci, si è presentato sul palco di The Voice Of Italy con il suo inedito “L’ammore fa paura” ricevendo così da tutti i quattro giudici l’approvazione per la sua partecipazione al talent show entrando a far parte della squadra del rapper Guè Pequeno.