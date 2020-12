Nella storia della magistratura è la prima volta: una donna alla guida della procura generale di Milano. Si tratta di Francesca Nanni, che nel 2010 aveva già conquistato il primato nella procura di Cuneo e nel 2018 a Cagliari. A capo di numerose indagini, si occupò di procedimenti per corruzione, concussione e infiltrazioni mafiose.

Chi è Francesca Nanni

Sessant’anni, originaria della Liguria e attualmente procuratrice generale di Cagliari. Francesca Nanni ha iniziato la carriera in magistratura nel 1986 diventando pubblico ministero alla procura di Sanremo. In quegli anni è stata alla guida dell’indagine sul sequestro di persona a scopo di estorsione dell’imprenditore Claudio Marzocco, alla fine rilasciato senza riscatto e con l’arresto dei carcerieri. La Nanni dal 1992 si è trasferita a Genova, prima per occuparsi dei reati contro la pubblica amministrazione e poi per lavorare alla procura distrettuale antimafia, dove le è stato affidato il territorio del ponente ligure.

Negli anni si è occupata di indagini su associazioni a delinquere internazionali operanti nei settori del gioco d’azzardo, dell’usura, del riciclaggio e dell’importazione e traffico di sostanze stupefacenti dal Sudamerica e dal Marocco, ma anche di terrorismo internazionale contrastando in particolare di quello di matrice islamica. Dal 2010 e per 8 anni ha poi guidato la procura di Cuneo, fino alla sua nomina, nel dicembre del 2018, a capo della procura generale di Cagliari.

La poltrona al vertice della procura generale di Milano era vacante da febbraio. Giovedì 3 dicembre la Nanni è stata scelta per ricoprire questo incarico ottenendo in plenum 14 preferenze, contro gli 8 voti andati all’altro candidato, Fabio Napoleone, ex consigliere del Csm ed ex procuratore capo di Sondrio, oggi sostituto pg a Milano. Ad oggi le donne sono la maggioranza dei giudici ma tra gli incarichi direttivi ce n’è solo una su quattro e tra i procuratori generali sono solo il 14%.

