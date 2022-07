Francesca Michielin è tra le cantanti più amate e più seguite di questi tempi. Il pubblico, che la segue ormai sin dalla partecipazione e dalla vittoria a X-Factor, l’ha acclamata anche ieri sera per la sua esibizione a Battiti Live.

La puntata, preregistrata a inizio luglio a Gallipoli, è andata in onda su Italia 1 e ha visto la cantante esibirsi al fianco del suo collega ormai rodato Fedez.

Francesca Michielin si esibisce a Battiti Live: ecco il suo look

Rispolverando un po’ le sue origini, Francesca Michielin ha scelto di virare su un look abbastanza rock per l’occasione. A firmare i capi da lei indossati è stato il brand MSGM, del quale ha sfoggiato un completo certamente alla moda e giovane composto da minigonna nera con spacco, crop top bianco decorato da anelli metallici e blazer grigio oversize impreziosito da paillettes.

A completare il tutto niente tacchi vertiginosi, bensì un bel paio di anfibi. Una scelta certamente rock, sebbene un po’ ingentilita dai ricami di lustrini. Insomma, un outfit senza dubbio scintillante, che sotto le luci del palco di Battiti Live ha certamente reso giustizia alla bellezza graffiante di Francesca Michielin.

Per quanto riguarda i capelli, la Michielin ha scelto di non osare e di optare per una coda bassa con fila in mezzo.

Ma sul lato make up, invece, ha voluto dare il massimo e scegliere il fluo: sia ombretto che smalto, infatti, sono di una vitaminica tinta verde che ha reso il suo aspetto ancora più frizzante e senza dubbio adatto al periodo estivo.

Francesca Michielin: la verità sull’esibizione a Battiti Live con Fedez

In occasione del festival di Radio Norba, Francesca Michielin e il suo ormai amico nonché compagno sul lavoro Fedez hanno riproposto il pezzo “Chiamami per nome”, presentato al Festival di Sanremo. Un brano certamente emozionante e coinvolgente per il pubblico, che ha però appreso proprio grazie a Fedez una notizia curiosa.

Il rapper ha difatti ammesso nelle stories del suo profilo Instagram di aver cantato in playback, lasciando tutto il merito, invece, a Francesca Michielin. “Bella Franci, sempre più brava e sempre più bella. Federico qua era in playback, ve lo volevo dire” ha difatti ammesso senza peli sulla lingua, stupendo non poco il pubblico. Questa rivelazione, d’altra parte non troppo strana nel mondo della musica, non ha portato critiche a Fedez, bensì ulteriori elogi all’innegabile bravura di Francesca Michielin.

La giovane cantante, d’altra parte, conta 978mila followers su Instagram e una fanbase davvero affezionata, che ha chiaramente ancora una volta apprezzato la sua autenticità e le sue doti.

11,800 like e una valanga di commenti hanno infatti accompagnato il post in cui Francesca Michielin annunciava la messa in onda dell’esibizione a Battiti Live, tramite un selfie che permette di vedere più da vicino la sua audace scelta di make up. Una scelta che comunque le dona non poco e che, forse, segna una nuova svolta nelle scelte stilistiche della giovane cantante, che si è presentata al suo adorato pubblico più glamour che mai.