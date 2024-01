Francesca Giubelli è l’influencer virtuale che prenderà il posto di Chiara Ferragni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su di lei.

Francesca Giubelli, chi è l’influencer che sostituirà Chiara Ferragni

Francesca Giubelli è la prima influencer virtuale d’Italia. Il progetto nasce dalla volontà di Francesco Giuliani, Valeria Fossatelli ed Emiliano Belmonte di sfruttare le potenzialità dell’Intelligenza artificiale, al fine di dare valore e visibilità al patrimonio artistico, culturale e culinario italiano. Francesca Giubelli è quindi una modella virtuale e una food travel blogger, che però nei suoi post non tralascia anche temi più impegnati. Francesca ha da poco compiuto 24 anni, è di Roma e su Instagram ha già oltre 9mila follower. Nelle foto pubblicate sul social, Francesca si definisce come una ragazza semplice amante della vita e col desiderio un giorno di diventare mamma. Questo è un primo passo verso un progresso tecnologico italiano che sappia sfruttare l’AI nel migliore dei modi. Francesca Giubelli su Instagram racconta ad esempio delle sue giornate in giro per Napoli, del suo “comfort food”, ovvero spaghetti alio, olio e peperoncino, e durante il “World Pizza Day“, l’influencer virtuale ha caricato una foto davanti a una pizza, chiedendo poi ai sui follower di usare l’hashtag PizzaDayWithFrancesca. Tra gli utenti c’è chi commenta incuriosito, chi invece critica e deride tutto coloro che decidono di stare al gioco, e anche chi invece, un pò come capitato per Emily Pellegrini, pensa che in realtà Francesca sia una persona in carne e ossa.

Francesca Giubelli: la prima influencer virtuale italiana

Come abbiamo appena visto, Francesca Giubelli è la prima influencer virtuale italiana che nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura italiana. VanityFair l’ha “incontrata” per la sua prima intervista. Ecco cosa ha risposto Francesca alla domanda su come è stata creata: “sono stata creata grazie al prezioso supporto dell’esperto in nuove tecnologie Francesco Giuliani, che ha creato un prompt, vale a dire un comando che viene immesso nel sistema di generazione AI in cui è stato identificato l’identikit della ‘donna perfetta mediterranea‘. Sono un ibrido, da una parte c’è l’Intelligenza Artificiale che provvede ai miei outfit e alla mia immagine, dall’altra sempre attraverso un diverso script che pesca gli ultimi trend in Google News, ma stavolta ‘mescolato’ con le parole e la linea editoriale contenutistica pensata dall’esperta in comunicazione politica Valeria Fossatelli, scrivo le mie idee e i miei pensieri. Poi c’è l’altro mio papà, Emiliano Belmonte, esperto di nuovi media e ufficio stampa, che pensa a far parlare di me e alla resa finale del prodotto.” A Francesca è stato anche chiesto cosa ne pensasse di chi fa l’influencer. Questa è stata la sua risposta: “è una professione affascinante. Il mio valore aggiunto risiede nel fatto che le aziende possono perfettamente costruire target e immagine senza commettere alcun errore di comunicazione, in quanto il mio pensiero viene sviluppato con il supporto dell’AI.”

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Emily Pellegrini, la modella creata dall’AI: età, altezza, Instagram, calciatori

E se vi dicessimo quanto guadagnano le modelle virtuali?