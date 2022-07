Qualche giorno fa, precisamente il 21 giugno, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono diventati genitori del piccolo Edoardo. La sorella di Chiara ha mostrato su Instagram la sua pancia post parto e le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero.

Francesca Ferragni: la pancia post parto

La gravidanza è un periodo particolare e non tutte le donne lo vivono provando le stesse emozioni. Stessa situazione dopo la nascita del pargolo, quando l’esistenza viene completamente stravolta. Alcune sono sorridenti come non mai, mentre altre devono fare i conti con sbalzi d’umore e tristezze improvvise. A questa ultima ‘fazione’ non appartiene Francesca Ferragni che, da quando il piccolo Edoardo è venuto al mondo, ha trovato il tempo di condividere sui social tanti momenti della sua quotidianità.

La sorella di Chiara ha mostrato ai seguaci anche la sua pancia post parto, tornata già piatta.

Piovono critiche per Francesca Ferragni

A distanza di qualche giorno da parto, avvenuto lo scorso 21 giugno, Francesca è tornata in forma smagliante. Praticamente ha lo stesso ventre dell’anno scorso, quando ancora non era incinta di Edoardo. Com’è possibile? Perché ha deciso di mostrare la pancia su Instagram? Queste sono le domande più gettonate dei seguaci.

Tra le critiche al post della Ferragni si legge: “Tutto molto bello, peccato per l’ultima foto davvero di cattivo gusto, che dimostra ancora una volta l’ennesima gara a chi torna in forma più veloce… mi dispiace pensavo tu fossi diversa” oppure “Un po’ tossica la foto della pancia piatta dopo una settimana” o ancora “Bellissimo bambino! Peccato per l’ultima foto un po’ squallida! Cosa vuole dimostrare? Un ventre piatto a una settimana dal parto? E chi se ne frega! E poi parliamo di stereotipi da superare! La maternità è un esperienza bellissima, peccato rovinarla con questa pochezza!“.

La Ferragni non replica alle critiche

Francesca, a differenza della sorelle Chiara, diventata famosa anche per le sue risposte epiche ai fan, ha preferito tacere. Non ha replicato ai commenti e ha continuato a rivolgere le sue attenzioni al piccolo Edoardo.