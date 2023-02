Amadeus e Gianni Morandi sono stati accompagnati da una co-conduttrice degna di nota: si tratta di Francesca Fagnani, giornalista di Belve, che per la prima volta arriva sul palco dell’Ariston e mostra tutta la sua assoluta eleganza. La seconda serata del Festival di Sanremo la co-conduce lei e gli outfit selezionati per lei, la illuminano in ogni loro piccola sfumatura di stile.

Francesca Fagnani a Sanremo 2023: tutti i look della giornalista

Per lei è un grande debutto e un’emozione notevole: per la prima volta nella sua vita Francesca Fagnani scende le scale del teatro dell’Ariston nelle vesti di co-conduttrice. Affermata giornalista e conduttrice del noto programma di successo, Belve, Francesca Fagnani è stata scelta da Amadeus come sua accompagnatrice durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023.

Abituati a vederla indossare i panni della giornalista diretta che fa anche domande scomode, Fagnani ha sceso le scale del teatro illuminando tutto l’ambiente circostante.

Gli abiti selezionati per lei sono firmati Giorgio Armani Privé e designano una particolare eleganza, adatta alla sua silhouette.

L’ingresso la vede avvolta in un elegantissimo abito a righe in trasparenza con profonda scollatura a V sul davanti. Nero e nude si combinano insieme in un effetto luminoso e raffinato.

Il secondo outfit, sempre Giorgio Armani Privè, la accoglie in un completo total black spezzato da pantaloni a sigaretta e fascia in vita, abbinati a un top nero glitterato che lascia una parte di pelle scoperta.

A rendere il tutto ancora più elegante, la rosa nera attorno al collo le décolleté nere con fibbia gioiello: perfetta.

A Sanremo la moda fa parlare le anime di ognuno e le personalità vengono fuori anche attraverso i tessuti. Per il suo terzo cambio di outfit Francesca Fagnani sceglie un abito lungo con strascico realizzato in pizzo nero su sfondo nude. La luminosità è di casa all’Ariston e la giornalista sceglie di splendere nel modo più elegante: l’ampia gonna, lo scollo profondo e gli accessori preziosi fanno di lei una vera principessa degna del suo regno.

Francesca Fagnani è riuscita nella nuova esperienza, ma Amadeus questo lo sapeva: l’emozione era tanta, il contesto per lei completamente differente, ma l’esito è stato positivo. Con la sua personale ironia, la sua calma nell’esprimere i concetti e la sicurezza di chi il mestiere già lo mastica da tempo, Fagnani ha gestito il compito con fermezza e spontaneità.

La moda è stata dalla sua parte e la scelta di vestire Giorgio Armani Privè si è rivelata azzeccata per lei e per quello che è il suo stile. Un’eleganza raffinata, una semplicità mai banale, una luce negli occhi riflessa nei glitter dei tessuti e una femminilità sicura, ferma e diretta. La moda l’ha saputa accompagnare con enorme coerenza e quel teatro, così temuto quanto amato, le è stato alleato.

Chissà se la rivedremo nelle prossime edizioni; intanto tornerà con Belve e le sue interviste continueranno a conquistare il grane pubblico ormai affezionato a lei e al format che ha costruito con tanta passione e con tanto impegno.