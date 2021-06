La classifica Forbes sulle donne over 50 è arrivata. Nella lista alcune fra le donne più importanti del pianeta. Un’importanza acquisita con fatica e, soprattutto, alla soglia dei 50. Questo testimonia il fatto che l’età è solo un numero, soprattutto per quelle donne che dell’età e dell’esperienza ne hanno fatto un punto di forza e non di debolezza.

La classifica di Forbes: le donne over 50 ai vertici della società

La classifica di Forbes sulle donne over 50 “The 50 over 50″ si focalizza sulle leader che hanno scalato il successo giungendo ai vertici della società. E lo hanno fatto contro ogni stereotipo, demistificando i luoghi comuni. Uno fra questi il fattore età, secondo il quale ad un’età “avanzata” per le donne è sempre più difficile acquisire una posizione di rilevanza.

Ebbene, nonostante le difficoltà, le donne “premiate” da Forbes hanno tutte superato la soglia dei 50 e sono fra i volti di successo più ammirati del momento.

L’obiettivo della classifica è sempre quello di raccontare storie rivoluzionarie, di donne che ce l’hanno fatta. Con sacrificio ed impegno, questo è indubbio. Con astuzia e preparazione. Insomma con tutte le carte in regola per una sana scalata di successo. Donne dalle storie incredibili, dalle apparentemente insuperabili fragilità.

Donne umane, paragonabili a chiunque ma, soltanto, con quel quid in più che ha concesso loro di farcela.

“Non demordete!” sottintende, dunque, la classifica. Bisogna non demordere nel desiderio di realizzare i propri sogni, nonostante le difficoltà della vita spesso si presentano insormontabili.

Shonda Rhimes al primo posto

Al primo posto della classifica la popolarissima Shonda Rhimes, 51 anni, sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense. Il successo indiscusso della Rhimes giunge con la serie televisiva Grey’s Anatomy, ad oggi una fra le più amate della storia.

Quello di Shonda Rhimes, tuttavia, impegno e attivismo per battaglie a favore delle donne. Una fra tutte, la principale, la battaglia per la parità che non avrà mai paladini a sufficienza. Un altro aspetto molto importante della filosofia e della carriera della famosa sceneggiatrice, è il multi etnismo che ha sempre contraddistinto la sua squadra. A fianco di Shonda vi è sempre uno staff “inclusivo” sia dal punto di vista dei generi che da quello etnico.

Kamala Harris e le altre della lista

Nella lista figura anche Kamala Harris, 56 anni, e vice presidente degli Stati Uniti. Kamala ha ottenuto il primato di prima donna a governare gli Stati Uniti nella carica di vice presidente sostenendo la candidatura di Joe Biden, attuale presidente degli Stati Uniti. La sua è una di quelle storie di coraggio e determinazione che le lasciano meritare ampiamente il suo posto in classifica.

Oltre Kamala Harris, alcuni dei nomi che risaltano nella classifica di Forbes sono quelli di: Mary Barra, 59 anni, presidente e amministratore delegato, General Motors Company; Rosalind Brewer, 58 anni, CEO, Walgreens; Ina Garten, 73 anni, chef e conduttrice televisiva; Katalin Kariko, 66 anni, biochimica e vicepresidente senior, BioNTech; Kim Ng, 52, Direttore Generale, Miami Marlins; Catherine O’Hara, 67 anni, attrice vincitrice del Golden Globe; Nancy Pelosi, 81 anni, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.