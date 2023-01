Flowers è il nuovo brano di Miley Cyrus: testo e traduzione

Miley Cyrus dopo tanta attesa ha finalmente reso pubblico il suo nuovo singolo, Flowers, primo estratto ufficiale dell’album Endless Summer Vacation che arriverà il 10 marzo 2023.

Flowers è ora disponibile in tutte le piattaforme musicali: scopriamone il testo, la traduzione e il significato.

Flowers: il testo della canzone di Miley Cyrus

We were good, we were gold

Kind of dream that can’t be sold

We were right ‘til we weren’t

Built a home and watched it burn

Hmm, I didn’t wanna leave you, I didn’t wanna lie

Started to cry, but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don’t understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Paint my nails, cherry red

Match the roses that you left

No remorse, no regret

I forget every word you said

Ooh, I didn’t wanna leave you, baby, I didn’t wanna fight

Started to cry but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours (Yeah)

Say things you don’t understand

I can take myself dancing (Yeah)

I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I

I didn’t wanna leave you, baby, I didn’t wanna fight

Started to cry but then remembered I

I can buy myself flowers (Uh-uh)

Write my name in the sand

Talk to myself for hours (Yeah)

Say things you don’t understand

I can take myself dancing (Yeah)

I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than

Yeah, I can love me better than you can

Can love me better, I can love me better, baby (Uh-uh)

Can love me better, I can love me better, baby (Better than you can)

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I

Traduzione del testo

Stavamo bene, eravamo oro

come un sogno che non può essere venduto

eravamo nel giusto finché non lo eravamo più

abbiamo costruito una casa e l’abbiamo vista bruciare

Mm non volevo lasciarti, non volevo mentire

ho iniziato a piangere ma poi mi sono ricordata

Posso comprarmi i fiori

scrivere il mio nome nella sabbia

parlare con me stessa per ore

dire cose che non capiresti

portarmi a ballare

e posso tenere da sola la mia mano

posso amarmi meglio di quanto possa fare tu

Mi posso amare meglio

mi posso amare meglio

mi posso amare meglio

mi posso amare meglio

Ho dipinto le mie unghie di un rosso ciliegia

come le rose che hai lasciato

nessun rimorso o rimpianto

ho dimenticato ogni parola che hai detto

Mm non volevo lasciarti, non volevo combattere

ho iniziato a piangere ma poi mi sono ricordata di me

Posso comprarmi dei fiori

Scrivere il mio nome sulla sabbia

Parlare con me stessa per ore (Sì)

Dire cose che non capisci

Posso portarmi a ballare (Sì)

Posso tenere la mia mano

Sì, posso amarmi meglio di te

Posso amarmi meglio, posso amarmi meglio, baby

Posso amarmi meglio, posso amarmi meglio, baby

Posso amarmi meglio, posso amarmi meglio, baby

Può amarmi meglio, io

Non volevo lasciarti, piccola, non volevo litigare

Ho iniziato a piangere ma poi mi sono ricordato di me

Posso comprarmi dei fiori (Uh-uh)

Scrivere il mio nome sulla sabbia

Parlare con me stesso per ore (Sì)

Dire cose che non capisci

Posso portarmi a ballare (Sì)

Posso tenere la mia mano

Sì, posso amarmi meglio di

Sì, posso amarmi meglio di te

Il significato di Flowers: di chi parla Miley Cyrus?

Bastano poche parole per rendersi conto che Flowers, Miley Cyrus, l’ha scritta con il cuore. Il testo del nuovo brano della cantante, infatti, si riferisce alla sua passata relazione con l’ex marito Liam Hemsworth. Il brano è stato pubblicato proprio nel giorno del compleanno dell’attore, il 13 gennaio 2023, ed è un chiaro messaggio di rinascita personale: Miley Cyrus non ha bisogno di lui per raggiungere la sua felicità.

Nonostante l’amore che l’ha legata a Hemsworth, Miley Cyrus è pronta ad amarsi di più, a scrivere il suo nome sulla sabbia, a fare in modo di essere lei la più grande felicità che si merita. Amare sé stesse, regalarsi dei fiori: l’amor proprio supera tutto il resto.