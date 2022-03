Chi è Floriana Secondi: tutto sull’ex gieffina

Floriana Secondi, 45 anni, è diventata popolare per il suo linguaggio diretto e senza filtri. Vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, oggi Floriana partecipa alla sedicesime edizione dell’Isola dei Famosi in onda il 21 marzo 2022 su Canale 5.

Chi è Floriana Secondi

Nata a Roma il 5 maggio 1977, ha avuto un’infanzia molto difficile dovuta dalla separazione dei suoi genitori, causata dalla tossicodipendenza di sua madre. Proprio per questo motivo, Floriana sarà allontanata dalla sua famiglia e trascorrerà l’adolescenza in un collegio di suore. Una volta maggiorenne ha svolto svariati lavori cameriera nei ristoranti e animatrice all’interno dei villaggi turistici. Nel 2003 riesce ad entrare nel cast del Grande Fratello, si fa notare immediatamente per il suo carattere diretto e senza peli sulla lingua.

Proprio questo suo carattere spontaneo e naturale, verrà apprezzato dal pubblico , riuscendo a vincere la terza vittoria del Grande Fratello. È ancora presente in televisione come opinionista, è molto attiva sui social condividendo momenti di vita privata e momenti di vita professionale. Nel 2004 partecipa al reality “Fattoria” e nel 2022 partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Pur essendo molto presente in televisione Floriana nel 2013 gestisce un locale a Milano Marittima, lo Stork.

Vita privata

Dopo aver cercato di conquistare, a modo suo, all’interno della casa l’affascinate Luca Argentero, una volta uscita Floriana inizia a frequentarsi con Mirko Fantini con cui si sposa e dalla loro unione nasce il loro primogenito, Domiziano. Il matrimonio arriva ad un punto di rottura, tanto che i due si lasciano e nel 2011 Floriana inizia a frequentarsi con l’imprenditore Daniele Pompili. Con lui ha avuto una relazione molto burrascosa durata quattro anni. Nel 2015, in seguito alla rottura del fidanzamento con Pompili, intraprende una relazione con il cantante e ballerino egiziano Khaled Shaban. Attualmente è fidanzata con Angelo, che lavora come architetto e che non è mai apparso sui social.

Isola dei famosi

Finalmente Floriana è riuscita ad entrare a far parte del cast dell’Isola dei Famosi 2022 in onda su canale 5 dal 21 marzo 2022. Lo scorso anno il suo nome era iniziato a circolare tra quelli dei papabili naufraghi, ma alla fine non era stata scelta. La ex gieffina era rimasta molto male e non ha risparmiata delle sfuriate in diretta tv, in molte intervista ha dichiarato:

Quel reality era troppo il mio, so tre anni che ce voglio andà e anche stavolta mi hanno lasciata a terra.

A distanza di oltre 15 anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello è finalmente una naufraga dell’Isola dei Famosi pronta a sbarcare in Honduras.