I fiori di stoffa per vestiti sono il trend del 2023

I fiori di stoffa per i vestiti sono diventati un vero e proprio trend per il 2023. Sono diventati romantici accessori in grado di impreziosire qualsiasi outfit, sempre più amati per la loro versatilità.

I fiori di stoffa per i vestiti: il trend

I fiori di stoffa sui vestiti sono diventati un vero trend per la primavera estate 2023. Lo scorso ottobre, Loewe ha ricoperto le modelle con fiori applicati agli abiti e alle giacche, con un effetto scenografico davvero unico. Non è stata l’unica apparizione dei fiori sintetici sulle passerelle. Tom Browne li ha trasformati in accessori romantici, Vivetta ha scelto colorati fiori all’uncinetto, Louis Vuitton li ha applicati al denim con un’interpretazione più contemporanea, Valentino li ha scelti preziosi, Elie Saab romantici, Alessandra Rich in stile anni Duemila, mentre MSGM ha giocato con i contrasti.

I fiori di stoffa sono tornati un trend per la nuova stagione, grazie anche alla loro straordinaria versatilità. Andando indietro nel tempo si scopre che si tratta di una tendenza che arriva dall’antico Oriente. 1500 anni fa le donne cinesi li applicavano sui capelli, poi la moda passò alla nobiltà cinese, al Giappone, alla Corea, fino ad arrivare in Occidente. In Italia i fiori di seta venivano usati a partire dal XII secolo.

Per un po’ di tempo se ne persero le tracce, ma tornarono sulle scarpe della nobiltà del XVI e XVII secolo. Il loro periodo florido fu nell’età vittoriana, con la loro bellezza decadente, spesso tinti di nero, perfetti con la moda gotica dell’epoca. Dalla seta si passò poi ad altri materiali e il loro uso continuò ad espandersi sempre di più.

Il successo dei fiori di stoffa

Il successo dei fiori di stoffa ha continuato a crescere, arrivando a Parigi, da Chanel, Dior e Saint Laurent, con una qualità di lavorazione sempre più elevata. Il Novecento fu il secolo delle nuove sperimentazioni, per cui si provarono nuovi materiali, come il cotone e il nylon, che resero questi fiori un trend accessibile a tutti. Tornarono di moda negli anni Duemila, quando Sarah Jessica Parker li sfoggiò con i look di Carrie Bradshaw. Molto amati anche da tantissime altre star, tra cui Lindsay Lohan, Jennifer Lopez, Paris Hilton. Venivano applicati ovunque, sulle borse e tra le perle delle collane di Chanel, sulle giacche come spille, o a decorare le spalline dei top o le gonne arricciate. I fiori di stoffa diventarono un elemento essenziale dell’Haute Couture e lo sono ancora. Per la primavera estate 2023 dell’Alta Moda si possono trovare nelle sfilate di Valentino, Fendi, Chanel, Viktor & Rolf, Juana Martin. Sono apparsi anche ai Golden Globes 2023, sul famoso red carpet. Li abbiamo visti in seta scura sul lapel di giacche ton-sur-ton per la star di House of Dragon Emma D’Arcy e Eddie Redmayne, sull’abito verde di Jenny Slate e sull’abito di paillettes di Sepideh Moafi. Sembra sempre più una certezza che i fiori riescono realmente a comunicare nel mondo della moda, arricchendo gli outfit e riuscendo sempre ad essere in trend.