Le finger waves sono tornate e sono la tendenza capelli della Primavera Estate 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne i più.

Sulle passerelle Primavera Estate 2024 per quanto riguarda i capelli abbiamo visto un ritorno al passato, per l’esattezza agli anni Venti, con le finger waves, ovvero quello onde retrò ricreate con le dita a forma di S, elegantissime e glamour, che abbiamo visto per esempio portare da Carey Mulligan nel film “Il grande Gatsby“, tratto dal romanzo di Scott Fitzgerald. Le finger waves sono quindi tornate prepotentemente di moda e si apprestano a essere le assolute protagoniste della Primavera Estate 2024. Le finger waves richiamano quindi epoche lontane, ci riportano ai look di Greta Garbo e Marlene Dietrich ma, perché si chiamano così? E cosa sono esattamente? Il nome deriva dalla tecnica che si usa per realizzarle, infatti queste onde vengono modellate direttamente con le dita. L’obiettivo è quello di creare delle onde sinuose a forma di S che incorniciano il viso. Perfette soprattutto sui capelli corti, dai pixie cut ai bob, ma possono essere realizzate anche sulle chiome più lunghe. Giorgio Armani, Moschino e Yuhan Wang hanno portato sulle passerelle delle finger waves davvero superlative che richiamano proprio il fascino degli anni Venti. Ma vediamo adesso insieme come fare per realizzare le finger waves, le assolute protagoniste della Primavera Estate 2024.

Come si realizzano le finger waves?

Come abbiamo appena visto le finger waves, ovvero le onde retrò ricreate con le dita a forma di S, sono tornate in voga e saranno le protagoniste delle prossime stagioni calde. Ma, come si realizzano? Scopriamolo insieme. Innanzitutto, per realizzare le finger waves avrete bisogno di un pettine a coda, delle mollette e becchi d’oca al fine di fissare lo styling, una mousse texturizzante e, nel caso vogliate ottenere un effetto bagnato, anche di un gel effetto wet. Ora vediamo insieme come procedere per realizzare a casa le finger waves: