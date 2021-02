Chi è Chiara Sturda, la nuova fidanzata del cantautore albanese Ermal Meta presentata nel 2020 ai suoi fan, chiamati i “lupi di Ermal”.

Chi è Chiara Sturda

Nata il 16 ottobre 1990 a Milano, Chiara Sturdà è la donna che ha rubato il cuore al cantautore di origini albanesi Ermal Meta.

Chiara vive nel capoluogo lombardo, dove ha studiato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, laureandosi in Economia e gestione aziendale. Durante il periodo universitario ha lavorato come stagista nell’ambito gestionale e contabile presso l’ospedale Fatebenefratelli, per poi cimentarsi nel settore del giornalismo. Ha infatti esordito in una televisione locale, Bergamo TV, in qualità di commentatrice sportiva. Lo sport è una delle grandi passioni della sua vita, in particolare il pallavolo.

Oggi Chiara Sturda lavora presso la Top Player Company come agente sportiva e marketing manager: si occupa quindi prevalentemente di calcio e della consulenza legale per numerosi calciatori importanti.

Vita privata

L’agente sportivo milanese Chiara Sturdà è fidanzata con il cantautore Ermal Meta. I due stanno insieme da un po’ di tempo: fin da dopo la rottura del cantautore albanese con la sua ex fidanzata, la conduttrice radiofonica Silvia Notargiacomo avvenuta nel 2018.

Con quest’ultima, il cantautore ha avuto una storia d’amore durata ben nove anni: il motivo della rottura tra la Notargiacomo e Meta non è stato ben chiarito. Ufficialmente, Meta ha presentato ai suoi fan appassionati la sua fidanzata solo nel 2020. Sturdà e Meta hanno anche passato insieme le vacanze estive del 2020 in Grecia, insieme al fratello Rinald Meta e anche all’amico Leonardo Lamacchia che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

Nel novembre 2020 Ermal Meta ha pubblicato una storia di Instagram, nella quale i due fidanzati ballavano insieme sulle note di una canzone silenziata. Il cantautore ha annunciato in questo modo particolare l’avvento di nuovi suoi brani, sottolineando l’amore per Chiara Sturdà.

Ermal Meta e Chiara Sturdà sono molto riservati, non amano parlare molto della loro vita privata e stare sotto i riflettori. Nonostante questo, i due fidanzati condividono spesso foto che li ritraggono insieme sui social e che mostrano il loro amore.