Scopriamo insieme quali sono le tendenze capelli migliori della Paris Fashion Week 2023. Quest’anno i capelli sono di moda acconciati ed è tornata anche la moda del gel. Ecco tutti i dettagli.

Paris Fashion Week 2023: i migliori tagli e le tendenze capelli viste in passerella

Parigi ha chiuso definitivamente il mese dedicato alla moda e alle collezioni per la prossima stagione. La Paris Fashion Week è stata la più lunga, ma anche la più versatile se si parla di beauty look. Le acconciature e i tagli di capelli sfoggiati sulle passerelle non sono passati inosservati e verranno sicuramente copiati.

Le migliori tendenze capelli viste alla Paris Fashion Week sono:

Hairstyling disciplinato per Dior : sulle passerelle abbiamo visto molte acconciature rigorose e disciplinate. Stiamo parlando di capelli raccolti in una coda bassa liscia o in uno chignon sulla nuca. Alcune modelle hanno indossato anche un cerchietto;

: sulle passerelle abbiamo visto molte acconciature rigorose e disciplinate. Stiamo parlando di capelli raccolti in una coda bassa liscia o in uno chignon sulla nuca. Alcune modelle hanno indossato anche un cerchietto; Look alieno di Off-White : alla sfilata di Off-White abbiamo visto sfoggiare un look che non si può definire in altro modo che alieno, ispirato alla fantascienza, sia nel make-up che nei capelli. Sulla chioma è stata applicata tutta una serie di accessori che sono come degli ingranaggi in un mondo futuristico in perfetto tema attuale;

: alla sfilata di Off-White abbiamo visto sfoggiare un look che non si può definire in altro modo che alieno, ispirato alla fantascienza, sia nel make-up che nei capelli. Sulla chioma è stata applicata tutta una serie di accessori che sono come degli ingranaggi in un mondo futuristico in perfetto tema attuale; Code e nastri : per quanto riguarda la sfilata Schiapparelli, l’hairstylist Guido Palau ha creato per le modelle delle code couture, basse e legate da un nastro nero, che parte dalla fronte. Sicuramente una moda per la nuova stagione;

: per quanto riguarda la sfilata Schiapparelli, l’hairstylist Guido Palau ha creato per le modelle delle code couture, basse e legate da un nastro nero, che parte dalla fronte. Sicuramente una moda per la nuova stagione; Look spettinato : l’effetto di The Row è davvero fantastico perché consente di creare un look spettinato che sicuramente andrà di moda. Grazie ad uno chignon destrutturato legato da un fiocchetto nero, si ottiene un effetto simile a quello che si ha appena alzate dal letto, ma più curato;

: l’effetto di The Row è davvero fantastico perché consente di creare un look spettinato che sicuramente andrà di moda. Grazie ad uno chignon destrutturato legato da un fiocchetto nero, si ottiene un effetto simile a quello che si ha appena alzate dal letto, ma più curato; Cerchietto con maxi bow in satin : questa tipologia di cerchietto è considerato l’accessorio di stagione per Chanel. È stato posato su capelli leggermente ondulati, dalla tessitura luminosa;

: questa tipologia di cerchietto è considerato l’accessorio di stagione per Chanel. È stato posato su capelli leggermente ondulati, dalla tessitura luminosa; Cerchietto a zig zag : pensavate di non vederlo più, dopo il suo grande successo negli anni Duemila. Eppure il cerchietto a zig zag è stato sfoggiato nella sfilata di Givenchy;

: pensavate di non vederlo più, dopo il suo grande successo negli anni Duemila. Eppure il cerchietto a zig zag è stato sfoggiato nella sfilata di Givenchy; Boyish e wet : un taglio che andrà sicuramente molto di moda, con riga tutta laterale ed effetto bagnato. Un’acconciatura da provare, come abbiamo visto sulle passerelle di Loewe e Miu Miu;

: un taglio che andrà sicuramente molto di moda, con riga tutta laterale ed effetto bagnato. Un’acconciatura da provare, come abbiamo visto sulle passerelle di Loewe e Miu Miu; Capelli tirati : quest’anno sembrano andare sempre più dimora le acconciature con i capelli tirati all’indietro, intrappolati in stretti chignon, trecce o code che non lasciano neanche un capello fuori posto;

: quest’anno sembrano andare sempre più dimora le acconciature con i capelli tirati all’indietro, intrappolati in stretti chignon, trecce o code che non lasciano neanche un capello fuori posto; Gel: il gel sarà un compagno di viaggio in questa nuova stagione. Lo abbiamo visto alle sfilate di Saint Laurent e Dior, di Pierre Cardin, Dawei e Anrealage, che ha quasi plastificato le chiome.



