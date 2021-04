Da When They See Us a Selma – La strada per la libertà, sono numerosi i film e le serie tv che si concentrano e approfondiscono il tema del razzismo, una piaga sociale da conoscere per poterlo combattere.

Film e serie tv sul razzismo

Il movimento Black Lives Matter e le numerose vittime del razzismo hanno suscitato un ampio riscuotersi delle coscienze a livello mondiale. Il razzismo è, oggi più che mai, un tema da approfondire e conoscere bene per evitare che si attui nella vita quotidiana. Numerosi film e serie tv affrontano questo tema difficile e scottante.

Film e serie tv sul razzismo: i film da guardare

Selma – La strada per la libertà è uno dei film da non perdere per approfondire la tematica del razzismo.

La pellicola del 2014 è stata diretta dalla regista Ava DuVernay: nel cast appaiono Tim Roth e David Oyelowo. Selma affronta parte della vita e delle lotte di Martin Luther King, in particolare la marcia per i diritti degli afroamericani da Selma, città dell’Alabama, a Montgomery.

Malcom X è un film del 1992 diretto da Spike Lee, regista ampiamente attivo per la tematica del razzismo. Lee propone sul grande schermo una biografia dell’attivista Malcom X, che viene interpretato da un magistrale Denzel Washington.

La pellicola ha ricevuto ben due candidature agli Oscar e una ai Golden Globes.

Anche il film The Hate You Give – Il coraggio della verità del 2018, diretto da George Tillman Jr. è un capolavoro da vedere assolutamente per approfondire il tema del razzismo. Si tratta di un adattamento di un romanzo di Angie Thomas. Il film fonde il dramma familiare alle tematiche sul razzismo e si concentra in particolar modo sulla vita di una giovane ragazza afroamericana di nome Starr e di come essa venga sconvolta dall’uccisione di un suo amico da parte di un poliziotto.

Fruitvale Station è un film indipendente del 2013 che porta sul grande schermo la storia vera di Oscar Grant, un ragazzo nero di ventidue anni ucciso dalla polizia seppur disarmato. Michael B. Jordan interpreta il ruolo del giovane assassinato in un film crudo ma che mostra la realtà sul razzismo.

Film e serie tv sul razzismo: le serie tv da non perdere

Anche per quanto riguarda le serie tv sono molteplici le proposte interessanti per approfondire il tema del razzismo. Dear White People ad esempio. È una serie originale Netflix ispirata ad un film del 2014: sono disponibili 4 stagioni. Dear White People affronta la tematica del razzismo all’interno di un college perlopiù di bianchi. Al centro delle vicende un gruppo di ragazzi afroamericani alle prese con le discriminazioni quotidiane da subire.

Never Have I Ever tradotta anche con Non ho mai… è una serie tv distribuita da Netflix dal 2020. In realtà di tratta di una comedy-drama che ruota attorno alla giovane protagonista indiana Devi Vishwakumar ma vengono approfondite anche tematiche di razzismo e identità culturale.

When They See Us è stata acclamata da molti come la serie tv migliore del 2019. Diretta dalla stessa regista del film Selma, la miniserie affronta un fatto di vera cronaca sconvolgente. Per la violenza commessa contro una ragazza in un parco vengono dichiarati colpevoli quattro ragazzi neri e uno ispanico, scagionati poi dopo anni di carcere.

