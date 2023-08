Come indossare i jeans bianchi? Per l'autunno 2023, ce lo dice Filippa Lagerback

Filippa Lagerback ci mostra come indossare il trend dei jeans bianchi, questo autunno 2023: vediamo dunque, in questo articolo, come ha scelto di indossarli lei, e anche come possiamo indossarli noi, per seguire la moda del momento, ma con quel pizzico di personalità in più. Perché i trend passano…lo stile no!

Filippa Lagerback ci insegna ad indossare i jeans bianchi per l’autunno 2023

In partenza per l’Africa, con marito e figlia al seguito, l’ex modella svedese e showgirl Filippa Lagerback è radiosa nel suo paio di jeans bianchi: ci ispira su come indossare questo trend per l’autunno 2023, con stile, classe e un pizzico di rilassatezza. Infatti, proprio come il classico jeans, il pantalone cinque tasche bianco, riflette ancora la nostra voglia d’estate, facendo risaltare l’abbronzatura post-vacanza al mare. Al tempo stesso, però, si tratta di un capo adatto anche all’ufficio e all’ambiente di lavoro, se portato con una casacca tono su tono come ci insegna Filippa.

E ancora, si tratta anche di un capo che dolcemente, ci accompagna nella nuova stagione, e resta con noi anche in inverno.

La Lagerback lo sceglie in una sfumatura più calda e sporca, come l’avorio: a vita alta, leggermente sfrangiato, il modello scelto dalla showgirl sembra proprio quello perfetto. Può essere infatti indossato di giorno, ma anche elevato ad outfit serale, abbinato con gioielli e scarpe luccicanti. Ma allora, come abbinare al meglio questo trend per l’autunno 2023, che profuma di classico senza tempo? Vediamolo insieme!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

Autunno 2023, le idee di stile per i jeans bianchi

Se Filippa Lagerback, dunque, consiglia di indossare i jeans bianchi con una casacca tour su tour, sono tanti però gli spunti di stile e gli abbinamenti che un capo del genere ci può suggerire. Vediamone una carrellata.

Jeans bianchi e crop top uncinetto: Un abbinamento che sa ancora d’estate, e che deve essere indossato, anche in città, ma solo in contesti informali. Meglio evitare il crochet in ufficio o all’università, specialmente se il top lascia intravedere della pelle nuda su schiena e addome. Un accostamento bellissimo per la sera, invece, è quello che prevede un top crop effetto uncinetto, blu o nero, per creare uno stacco con il jeans chiaro.

Un abbinamento che sa ancora d’estate, e che deve essere indossato, anche in città, ma solo in contesti informali. Meglio evitare il crochet in ufficio o all’università, specialmente se il top lascia intravedere della pelle nuda su schiena e addome. Un accostamento bellissimo per la sera, invece, è quello che prevede un top crop effetto uncinetto, blu o nero, per creare uno stacco con il jeans chiaro. Jeans bianchi e camicia in seta: Come vogliono insegnarci le grandi dive del passato, indossare la seta è vestirsi di grazia ed eleganza. Per l’ufficio, si possono abbinare jeans bianchi dal taglio dritto e sartoriale, ad una camicia in seta ultra-luminosa. I colori? Panna, ma anche cannella, beige e marrone: per entrare pian piano nel mood autunnale, con i colori del foliage.

Come vogliono insegnarci le grandi dive del passato, indossare la seta è vestirsi di grazia ed eleganza. Per l’ufficio, si possono abbinare jeans bianchi dal taglio dritto e sartoriale, ad una camicia in seta ultra-luminosa. I colori? Panna, ma anche cannella, beige e marrone: per entrare pian piano nel mood autunnale, con i colori del foliage. Jeans bianchi e denim: Un abbinamento d’effetto, e anche di gran moda. Si potrà abbinare un jeans bianco a vita alta, anche mom fit, ad un giubbetto in jeans crop, o anche ad una camicia in denim chiaro, da inserire rigorosamente nel pantalone, al fine di segnare il punto vita, con eleganza e femminilità.

Un abbinamento d’effetto, e anche di gran moda. Si potrà abbinare un jeans bianco a vita alta, anche mom fit, ad un giubbetto in jeans crop, o anche ad una camicia in denim chiaro, da inserire rigorosamente nel pantalone, al fine di segnare il punto vita, con eleganza e femminilità. Jeans bianchi e top colorato: Che si tratti di una canotta, di una camicia o di un blazer, una delle tendenze autunno, per i jeans bianchi, prevede abbinamenti iper vitaminici, con colori forti e vibranti. Sì al verde smeraldo, all’arancio, al rosso. Per lasciarci comunque ispirare dall’autunno.

Sempre e comunque in palette con la natura!