Tra le tendenze autunno inverno 2023 2024 tornano le spalle imbottite. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Bold shoulders, le spalle imbottire tornano tra le tendenze autunno inverno 2023

Tra le protagoniste dell’autunno inverno 2023 2024 ci sono loro, le bold shoulders, ovvero le spalle imbottite, tanto in voga nel corso degli anni Ottanta. Ne abbiamo viste diverse sulle passerelle della varie fashion week, a New York, a Londra, a Milano e a Parigi. Un vero e proprio tuffo nel passato, per questa tendenza che ha segnato una generazione. Simbolo di potere e di indipendenza femminile, conferisce carattere e forza al look di chi le indossa. Saint Laurent sulle passerella ha puntato molto sulle bold shoulders, con giacche dalle spalle larghe, tanto che Vanessa Friedman sul “New York Times” ha definito la donna presentata da Saint Laurent come una “incredibile Hulkette”, a ricordare il famoso supereroe verde tutto muscoli e spalle larghe. Alexander McQuenn invece ha puntato molto sui cappotti bold shoulders, così come Balenciaga, e sui completi gessati. Quello che è certo è che le spalle imbottite rendono l’outfit molto più sensuale perché attirano l’attenzione su tutto il corpo e si apprestano a essere tra le tendenze dell’autunno inverno 2023 2024.

Il ritorno delle spalle imbottite: come indossare al meglio

Come abbiamo appena visto tra le tendenze autunno inverno 2023 2024 tornano le bold shoulders, ovvero le spalle imbottite, tanto in voga negli anni Ottanta. Vediamo adesso insieme qualche outfit per abbinare al meglio una giacca stile anni Ottanta con le spalline imbottite:

Giacca con spalle imbottite a scacchi: giacca molto elegante, perfetta quindi per un appuntamento o una cena di lavoro. Perfetta ad esempio da indossare con un tubino nero e un paio di décolleté con tacco, ma ottima anche con una gonna longuette e una camicia.

Giacca colorata : per un look più casual, si può optare per una giacca con spalline imbottite colorata, da abbinare ad esempio a un paio di pantaloni di velluto e a un paio di sneakers.

: per un look più casual, si può optare per una giacca con spalline imbottite colorata, da abbinare ad esempio a un paio di pantaloni di velluto e a un paio di sneakers. Giacca nera: per un look da ufficio, si può scegliere una giacca nera con spalle imbottite abbinata a un paio di pantaloni a vita alta e a una camicia elegante.

