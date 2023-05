Si alza il sipario della 76ma edizione del Festival di Cannes. Un’edizione molto attesa e che tra star internazionali, anteprime mondiali e hype per i film in concorso, sembra essere stata ricchissima sin dal suo esordio. I defilé del red carpet hanno accolto personalità del mondo del cinema e i loro meravigliosi look. Scopriamo più nel dettaglio gli outfit che hanno occupato il red carpet inaugurale.

Il red carpet inaugurale del Festival di Cannes 2023: eleganza e ancora eleganza

È stata Chiara Mastroianni ad aprire le danze al Festival di Cannes 2023 e lo ha fatto sfoggiando un lungo abito nero con rifiniture argento e micro cristallini luminosi. Una madrina d’eccezione, una meravigliosa donna che taglia il nastro della 76ma edizione.

C’era tanta attesa anche per l’arrivo del grande Johnny Depp: l’attore è arrivato sul red carpet inaugurale della kermesse sfoggiando un completo elegantissimo: giacca e pantalone nero, camicia bianca con bottoni neri e fazzoletto abbinato. Anelli silver extra bold e orecchini: Depp ha conquistato tutti! Elegantissimo anche Micheal Douglas: per lui completo e papillon, look perfetto per essere premiato con la Palma d’Oro d’onore. Meravigliose anche Catherine Zeta-Jones e la figlia Carys Zeta Douglas: per la madre un abito rosso ampio e svolazzante firmato Elie Saab, mentre la figlia ha scelto un look più etereo, decisamente candido.

A stupire con il suo look inaspettato (ma forse neanche troppo) ci ha pensato Helen Mirren. L’attrice sfila sul red carpet inaugurale di Cannes 2023 con un abito in stile Fata Turchina firmato Del Core. Colore turchese anche per i capelli: l’originalità non è mancata!

Stile principesco, ma non turchese, per Elle Fanning. Un abito firmato Alexander McQueen con corsetto elaborato e ampia gonna nude: etera e sorridente, l’attrice ha colpito nel segno.

Che dire poi del look sfoggiato dalla super top model Naomi Campbell? L’abito selezionato è un Celine lungo, aderente nei punti giusti e d’argento scintillante. Scollato e sensuale, l’outfit della top è impeccabile.

Immancabile ovviamente anche il volto della 76ma edizione del Festival di Cannes 2023: Catherine Deneuve. Per il red carpet inaugurale Deneuve ha scelto un look molto scuro sui toni del blu, prediligendo un modello dritto fino a metà piede, lasciando scoperte le spalle e con un lieve punto di “luce” sul décolleté. Una scelta elegante, ma forse non la valorizza a pieno, lei che è una meraviglia della natura.

Sul blu rimane anche Charlotte Casiraghi, arrivata sul red carpet di Cannes insieme a Dimitri Rassam. La reale ha scelto un abito firmato Chanel Haute Couture con decorazioni floreali nella parte superiore. Nel complesso elegante e originale; forse leggermente rigido nella silhouette. Un’altra reale ha sfilato sul tappeto rosso di Cannes 2023: Beatrice Borromeo per il defilé inaugurale ha optato per un look Dior bicolor. Black & white, pizzo ovunque e scollatura importante.

Look particolarmente elaborato anche per Brie Larson. L’attrice, infatti, ha sfilato sul red carpet con un abito su più “livelli”. La parte superiore è damascata e abbastanza rigida, mentre la parte inferiore è nettamente più fluida e sfumata: una contrapposizione insolita, elegante sì, ma sicuramente insolita.

Non ci resta che attendere i prossimi red carpet: Cannes 2023 è prontissimo a stupire!